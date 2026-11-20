سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی پیرامون وضعیت غزه، ضمن استقبال از آن گفت که تهران و اسلام‌آباد در صف اول حمایت از فلسطین قرار دارند و پاکستان برای این مهم هر جایی که لازم باشد حضور خواهد داشت.

جوان آنلاین: «سجاد حیدر» امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد گفت که پاکستان عملیات نظامی جاری اسرائیلی‌ها در مرکز غزه را به شدت محکوم و همبستگی خود را با فلسطینیان اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره درخواست دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشور‌های عضو، گفت: ما از این استقبال می‌کنیم چرا که ایران و پاکستان همواره رایزنی‌های نزدیکی درباره غزه دارند.

سجاد حیدر تاکید کرد که تهران و اسلام‌آباد از حامیان صف اول فلسطین هستند و ما هرجایی که لازم باشد حضور خواهیم یافت.

وی همچنین حملات هوایی رژیم اسرائیل به مراکز درمانی در خان یونس را محکوم کرده و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای پاسخگو کردن اسرائیل نسبت به جنایات جاری آن علیه فلسطینیان شد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفت که اسلام‌آباد در کنار ۱۴ کشور دیگر از تحریم‌های ادعایی انگلیس و استرالیا علیه رژیم اسرائیل شامل شهرک نشینان صهیونیست، نهاد‌ها و افراد دخیل در ساخت و ساز غیرقانونی شهرک‌ها در سرزمین فلسطین استقبال می‌کند.

وی در ادامه به تاکید بر تماس مستمر پاکستان با بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی برای کمک به صلح و ثبات، گفت که نشست مشترک بعدی وزرای خارجه پاکستان، مصر، سعودی و ترکیه به گروه ۴ اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا) در حال برنامه ریزی است.

سجاد حیدر درباره نشست اخیر وزرای خارجه اکو در اسلام‌آباد و چرایی عدم دعوت از افغانستان نیز اظهار داشت که عضویت افغانستان در سازمان همکاری اقتصادی همچنان تعلیق است و اسلام‌آباد، حکومت فعلی در افغانستان را برسمیت نمی‌شناسد لذا هیچ دعوتی از این کشور بعمل نیامد.

وی درباره پیمان دفاعی سه جانبه نیز گفت که نشست بعدی کمیته دفاعی-سیاسی اعضای این توافق دفاعی اواخر ماه جاری میلادی در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

پاکستان، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد

سجاد حیدر در پاسخ به پرسشی دیگر درباره دیدار اخیر نماینده دائم رژیم صهیونیستی در وین با «طاهر اندرابی» سفیر و نماینده دائم پاکستان نزد دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی در وین که هم‌زمان ریاست کنفرانس خلع سلاح (سی دی) را برعهده دارد گفت که این جلسه هرگز ماهیت دوجانبه یا بحث ملی نداشته و براساس ترتیبات و قوانین کنفرانس خلع سلاح صورت گرفته است.

وی افزود: نماینده دائم پاکستان هم اکنون ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح را برعهده دارد و اخیرا استوارنامه نمایندگان جدید ترکیه، مالزی و بنگلادش را نیز پذیرفته بود لذا اسرائیل نیز به عنوان یکی از ۶۵ عضو این مجمع چندجانبه‌ای استوارنامه خود را ارائه کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد: ما صراحتا اعلام می‌کنیم که سیاست اسلام‌آباد در قبال رژیم اسرائیل هرگز تغییر نکرده و حمایت اسلام‌آباد از فلسطین و آزادی سرزمین‌های اشغالی تزلزل‌ناپذیر و تغییر ناپذیر می‌ماند.