جوان آنلاین: صدرالدین القبانجی امام جمعه نجف اشرف از ادامه بسته بودن گذرگاه مندلی در مرز با ایران (در مقابل پایانه مرزی سومار) انتقاد کرد و خواستار بازگشایی آن شد.

به گزارش تسنیم، القبانجی گفت: گذرگاه مندلی (در مرز با ایران) با وجود درخواست‌های مردم عراق و التماس‌های آنها با توجه به زیان‌هایی که به آنها وارد شده، همچنان بسته است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت فالح الزیدی به خواسته‌های مردم برای بازگشایی این گذرگاه مرزی با ایران تن دهد و آن را باز کند.

القبانجی گفت: عراق بخشی از نبرد (جنگ تروریستی آمریکایی علیه ایران) نیست نه علیه ایران و نه با هیچ یک از کشور‌های همسایه دیگر.

امام جمعه با انتقاد ضمنی از دنباله روی کورکورانه دولت الزیدی از دیکته‌ها و فشار‌های خصمانه آمریکا علیه ایران درباره کشانده شدن کشور به سمت درگیری‌های منطقه‌ای هشدار داد و گفت که این درگیری‌ها به نفع هیچ کس نیست.