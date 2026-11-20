جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، سازمان‌های رسیدگی به امور اسیران فلسطینی اعلام کردند: حدود ۳۵۰ کودک در زندان‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در بازداشت به سر می‌برند و فرار اشغالگران از مجازات باعث شده است که ناکارآمدی نظام بین‌الملل به نوعی مشارکت خاموش در این جنایت تبدیل شود.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام این سازمان ها، از آغاز نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تاکنون، بیش از ۲ هزار مورد بازداشت کودکان در کرانه باختری از جمله در شهر اشغالی قدس ثبت شده است. این در حالی است که ده‌ها کودک از اهالی نوار غزه نیز دچار «ناپدیدسازی قهری» شده‌اند و هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

بنا به گفته سازمان‌های رسیدگی به امور اسیران فلسطینی، در حال حاضر حدود ۳۵۰ کودک از جمله سه دختربچه در زندان‌های رژیم اشغالگر به سر می‌برند و ده‌ها نفر از آنان تحت عنوان «بازداشت اداری» و بدون طرح هیچ‌گونه اتهام رسمی، در زندان هستند.

۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) هر سال به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده است. هر ساله در بیستم نوامبر، جهان روز جهانی کودک را گرامی می‌دارد. هدف از این اقدام، برجسته کردن حقوق و نیاز‌های کودکان و تعهد دوباره به فراهم کردن محیطی امن است که به دور از خشونت و استثمار و تبعیض علیه کودکان، حفاظت و آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و فرصت‌های رشد را برای آنها تضمین کند.

این روز فقط برای گرامیداشت و یا یادآوری اهمیت حفاظت از کودکان نیست بلکه فرصتی برای بازنگری در شرایطی است که میلیون‌ها کودک در سراسر جهان بویژه در منطقه خاورمیانه در سایه جنگ افروزی‌های قدرت‌های متجاوز در آن به سرمی برند.

این روز همچنین برای بازنگری در میزان بهره‌مندی این کودکان از حقوق اساسی خود به ویژه با توجه به بحران‌های انسانی، درگیری‌های مسلحانه، فقر و تغییرات اقلیمی است که امنیت و آینده آنها را تهدید می‌کند.

سازمان ملل متحد ۲۰ نوامبر را به عنوان تاریخ گرامیداشت روز جهانی کودک انتخاب کرد تا دو نقطه عطف کلیدی در تاریخ حقوق کودکان را یادآور شود. نخست، تصویب اعلامیه حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ و دوم تصویب کنوانسیون حقوق کودک در همان تاریخ در سال ۱۹۸۹ بود.

این کنوانسیون نقطه عطف مهمی در به رسمیت شناختن کودکان به عنوان افرادی با حقوق مستقل و نه صرفاً به عنوان افرادی نیازمند مراقبت و حمایت بود. همچنین مجموعه‌ای از اصول را وضع کرد که کشور‌های عضو را ملزم به احترام و تضمین حقوق کودکان، صرف نظر از جنسیت، اصالت یا شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها می‌کند.

کنوانسیون حقوق کودک یکی از گسترده‌ترین کنوانسیون‌های حقوق بشر در جهان است که شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و تأکید می‌کند که منافع کودک باید در تصمیم گیری‌ها و اقدامات مربوط به او در اولویت قرار گیرد.