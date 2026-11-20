مقامات روس در اظهارات رسمی میزان آسیب وارد شده به پل کریمه را در پی آنچه حملات اوکراین خواندند، بیان کردند و این حملات به تأسیسات غیرنظامی را ناشی از ناکامی در میدان نبرد دانستند.

جوان آنلاین: از رسانه‌های روس، مارات خوسنولین معاون نخست‌وزیر روسیه روز جمعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه بخش‌هایی از پل کریمه در حملات اخیر آسیب دیده‌اند، گفت: «تیر اصلی پل قوسی آسیب دیده؛ خود طاق پل نیز دچار آسیب شده است.»

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: ما درک کاملی از اقدامات لازم برای این پل داریم. سه گزینه احتمالی را بررسی کرده و هر یک را از نظر هزینه‌ها و زمان‌بندی‌ها ارزیابی کرده‌ایم.

معاون نخست‌وزیر روسیه گفت: درباره طرح بازسازی توافق کامل حاصل شده، بودجه فراهم است و تیمی حرفه‌ای در اختیار داریم. ما طی چند روز آینده این طرح را رسماً تصویب خواهیم کرد و اجرای آن را آغاز می‌کنیم.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز امروز در این باره به خبرنگاران گفت: نیرو‌های مسلح اوکراین به دلیل ناکامی در خطوط مقدم، اهداف غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند؛ کی‌یف حتی در حمله اخیر به پل کریمه، از موشک‌ها و پهپاد‌های ارسالی هلند استفاده کرد.

وی افزود: تمام این اقدامات اوکراین با مذاکراتی که طی چند روز اخیر (نشست رؤسای جمهور روسیه، چین و آمریکا در شنجن) در جریان بوده، مرتبط است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: «اوکراین از نگاه خود، با حمله به پل کریمه با تمام قوا اعلام حضور کرده است؛ اما در واقعیت، به تمام جهانیان نشان داده که حتی در زمانی که مسائل حیاتی مربوط به حل‌وفصل مناقشه مورد بحث است، تروریست‌ها همچنان تروریست باقی می‌مانند.»

زاخارووا همچنین هلند را به واسطه دراختیار قرار دادن موشک‌های و پهپاد‌هایی که در حمله اوکراین به پل کریمه مورد استفاده قرار گرفت، به وخامت بیشتر درگیری متهم کرد و حمایت این کشور از کی‌یف را اقدامی نسنجیده خواند.

این دیپلمات روس تأکید کرد که روسیه پل کریمه را بهتر از گذشته بازسازی خواهد کرد و به اهداف «عملیات ویژه نظامی» دست خواهد یافت.

پل کریمه که این شبه جزیره را به روسیه متصل می‌کند، شب پنجشنبه و چند ساعت مانده به نشست سه‌جانبه ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و دونالد ترامپ رؤسای جمهور روسیه، چین و آمریکا برای سومین بار در طول هفت روز اخیر هدف حمله قرار گرفت.

رئیس‌جمهور روسیه پنجشنبه در نشستی خبری پس از نشست سه‌جانبه با همتایان چینی و آمریکایی تأکید کرد که پل کریمه یک تأسیسات غیرنظامی است و قبلاً تردد سلاح و تجهیزات نظامی روسیه از طریق آن ممنوع شده است.

پوتین گفت: روسیه به حملات به پل کریمه پاسخی دردناک‌تر خواهد داد و سازه این پل را نیز تعمیر خواهد کرد.

ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در جمع خبرنگاران در مسیر بازگشت به آمریکا گفت: پوتین (رئیس جمهور روسیه) از دست زلنسکی به‌دلیل حمله به پل کریمه بسیار خشمگین و عصبانی بود. دلیل ناراحتی پوتین از زلنسکی را درک می‌کنم.

در همین حال، سرلشکر ولادیمیر پوپوف خلبان نظامی بازنشسته روسیه نیز گفت: در بیشتر موارد، پرتابه‌ها از دریا به سمت پل کریمه می‌آیند؛ این حملات توسط کشور‌های عضو ناتو هماهنگ می‌شود؛ چرا که بدون کمک آنها، ارتش اوکراین قادر به انجام چنین عملیاتی نیست.

این تحلیلگر نظامی روس اظهار داشت: هدف از این حملات همزمان با تدارک برگزاری دیدار سه‌جانبه سران روسیه، چین و آمریکا، دستیابی به هیچ‌گونه موفقیت واقعی نیست؛ بلکه صرفاً حملاتی پراکنده و کور هستند که با هدف ایجاد اختلال انجام می‌شوند تا مردم درباره آنها صحبت کنند، گویی که دستاورد مهمی کسب شده است.

درگیری نظامی روسیه و اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ شعله‌ور شده است، به خساراتی به زیرساخت‌های غیرنظامی دو کشور نیز منجر شده است.

بنابر گزارش منابع خبری روسیه، نیرو‌های مسلح اوکراین صبح دوشنبه ۲۵ آبان به پل کریمه حمله کردند. تردد وسایل نقلیه بر روی پل از ساعت ۲:۲۲ بامداد به وقت مسکو تا ساعت ۷:۰۴ بعد از ظهر همان روز به حالت تعلیق درآمد. سپس تردد با تغییر مسیر از سر گرفته شد.

حملات پهپاد‌های اوکراینی به این پل در شب سه‌شنبه ۲۶ آبان از سر گرفته شد. در اثر این حملات، تردد خودرو‌ها بر روی این پل متوقف شد.

مقامات جمهوری کریمه شب پنجشنبه ۲۸ آبان نیز از سومین حمله پهپادی به این پل خبر دادند.

ولادیمیر زلسنکی رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که این حمله توسط ارتش و سرویس‌های امنیتی این کشور در قالب یک عملیات هفت‌مرحله‌ای و در پاسخ به حملات روسیه علیه زیرساخت‌های اوکراین طراحی و اجرا شده است.

وی ادعا کرد که نیرو‌های اوکراینی در مسیر رسیدن به هدف نهایی، ابتدا سامانه‌های پدافند هوایی، رادار‌ها و تجهیزات جنگ الکترونیک روسیه را نابود کردند.

تام برندسن وزیر خارجه هلند اعلام کرد که بعدازظهر پنجشنبه یک پرتابه به پشت ساختمان سفارت هلند در کی‌یف اصابت کرد. در این حادثه خسارتی جزئی به ساختمان سفارت هلند در کی‌یف وارد شد، اما به کسی آسیبی نرسید.

برندسن گفت که این رویداد «غیرقابل‌قبول» است و دلیلی برای احضار سفیر روسیه در لاهه محسوب می‌شود.

سفارت روسیه در هلند نیز اعلام کرد که «دیگر دشوار می‌توان هلند را صرفا یک ناظر بی‌طرف» در جنگ اوکراین دانست.

این سفارتخانه افزود: هلند با اقدامات خود، به‌طور مداوم مشارکتش را در این مناقشه عمیق‌تر می‌کند و به طولانی‌تر شدن و تشدید بیشتر آن دامن می‌زند.

این رخداد در حالی است که شرکت دفاعی «دستینوس» که در هلند مستقر است، هفته جاری اعلام کرد که موشک‌های این شرکت تنها تسلیحات ساخت خارجی بوده‌اند که در حمله روز سه‌شنبه اوکراین به پل کریمه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

روزنامه هلندی «ان‌آرسی» پنجشنبه گزارش داد که کارکنان شرکت دستینوس در اوکراین حضور داشته و پهپاد‌های این شرکت را علیه اهداف روسی آزمایش کرده‌اند.