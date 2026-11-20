آنتروپیک به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد و در مجموع ۸۱.۳ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد که از این مبلغ، ۱.۹۵ میلیارد دلار به هفت بنیان‌گذار آن تعلق گرفت.

جوان آنلاین: به نقل از تک کرانچ، هر یک از این هفت بنیانگذار حدود ۳.۴ میلیون سهم برای فروش در عرضه اولیه سهام کنار گذاشته بودند.

هریک از آنها با توجه به قیمت ارتقایافته ۸۳ دلار به ازای هر سهم در عرضه اولیه، پیش از کسر کارمزد‌های پذیره‌نویسی و مالیات، حدود ۲۸۰ میلیون دلار سود کرده‌اند. به نظر می‌رسد آن‌ها تعداد سهامی را که قصد فروشش را داشتند، به‌گونه‌ای محاسبه کرده بودند که اگر قیمت هر سهم به ۷۴ دلار برسد، هر کدام حدود ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کنند. این همان قیمت میانی محدوده قیمتی اولیه‌ای بود که آنتروپیک برای عرضه سهام خود در نظر گرفته بود. بنابراین، هر یک از آن‌ها حدود ۳۰ میلیون دلار بیشتر از مبلغی که احتمالاً هدفشان بوده، به دست آورده‌اند.

با این حال، آنتروپیک در اسناد مربوط به عرضه اولیه سهام خود این‌طور القا کرده که انگیزه بنیان‌گذارانش صرفا کسب درآمد نیست. این شرکت اعلام کرده است هر یک از بنیان‌گذاران متعهد شده‌اند ۸۰ درصد از سهام شخصی خود در شرکت را به امور خیریه اختصاص دهند.

البته اگر هر یک از آنها برای گذران زندگی با یک‌چهارم میلیارد دلار به مشکل بخورند، می‌توانند از میزان تعهدات خیریه خود بکاهند. این شرکت خاطرنشان کرده که این تعهدات بیانگر تمایلات داوطلبانه و قابل‌لغو هر یک از هم‌بنیان‌گذاران برای فعالیت‌های بشردوستانه هستند و تعهدات الزام‌آور قانونی محسوب نمی‌شوند.