هزاران دانشجو و کارگر در شهر‌های مختلف ایتالیا در اعتراض به دستمزدها، هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه خدمات عمومی دست به تظاهرات و اعتصاب زدند.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، هزاران دانشجو و کارگر روز جمعه در شهر‌های مختلف ایتالیا در پی فراخوان اعتصاب سراسری بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری این کشور، علیه سیاست‌های اقتصادی دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا تظاهرات کردند.

به گزارش مهر، این معترضان خواستار افزایش دستمزدها، تقویت خدمات عمومی و اختصاص بودجه بیشتر به بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت شدند.

اعتراضات ایتالیا هم‌زمان با موج گسترده‌ای از تحرکات دانشجویی در اروپا برگزار شد؛ به‌طوری‌که دانشجویان در آلمان، فرانسه، انگلیس، اتریش و بلژیک نیز برای اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و مخارج نظامی برنامه‌هایی ترتیب داده بودند.

مائوریتزیو لاندینی، رئیس اتحادیه کارگری «سی‌جی‌آی‌ال»، با اشاره به گسترش اعتراضات در اروپا گفت جوانان نه‌تنها در ایتالیا بلکه در سراسر اروپا به خیابان‌ها آمده‌اند و مطالبه تغییر در میان مردم عادی رو به افزایش است.

اعتصاب فراخوانده‌شده از سوی این اتحادیه قرار بود تمام ساعات کاری روز جمعه را در بخش‌های خصوصی و دولتی، از جمله مدارس و مراکز درمانی، دربرگیرد. با این حال، خدمات هوایی و ریلی از اعتصاب عمومی مستثنی شدند و فعالیت حمل‌ونقل عمومی محلی نیز با رعایت حداقل خدمات ادامه یافت.

این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که ایتالیا خود را برای انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۷ آماده می‌کند. لاندینی در واکنش به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۲۰۲۷ گفت این بودجه پاسخگوی مشکلات اساسی مردم، از جمله کاهش قدرت خرید، ضعف خدمات درمانی و مشکلات آموزشی نیست.

پارلمان ایتالیا در حال بررسی بودجه ۲۶ میلیارد یورویی سال ۲۰۲۷ است؛ بودجه‌ای که اتحادیه سی‌جی‌آی‌ال معتقد است حمایت کافی از درآمد خانوار‌ها و خدمات عمومی را در نظر نگرفته است.

این اتحادیه همچنین خواستار افزایش دستمزدها، تمدید قرارداد‌های کاری برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، متناسب‌سازی کامل حقوق بازنشستگان با تورم و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی شده است.