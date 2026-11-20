سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: اگر دشمن تهدید خود را برای بمباران بندر الحدیده یمن اجرایی کند، بندر جده و همه بنادر دشمن سعودی در ساحل دریای سرخ هدف حمله نیرو‌های مسلح ما قرار خواهد گرفت.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: اگر دشمن تهدید خود را برای بمباران بندر الحدیده یمن اجرایی کند، بندر جده و همه بنادر دشمن سعودی در ساحل دریای سرخ هدف حمله نیرو‌های مسلح ما قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ما به کارمندان و کارگران در بندر جده و تمام بنادر دشمن سعودی و بنادر مجاور هشدار می‌دهیم که فوراً آنجا را ترک کنند و از آنها دوری کنند. ما از همه شرکت‌های کشتیرانی می‌خواهیم که فوراً کشتی‌های خود را از بنادر دشمن سعودی خارج کنند.

گفتنی است که دقایقی قبل ائتلاف سعودی با انتشار نقشه‌ای از غیرنظامیان خواست که بندر الحدیده را برای حفظ جانشان ترک کنند.

طبق این ادعا، غیرنظامیان باید بندر حدیده را برای تضمین امنیت خود تخلیه کنند.

این تهدید‌های سعودی مشابه تهدید‌های رژیم صهیونیستی پیش از حملاتش است.