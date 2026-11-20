جوان آنلاین: سرلشکر احمد وحیدی فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان بسیجی کنگره پیشگامان رهایی، طی سخنانی بیان کرد: ما در یک جهاد بزرگ مقدس قرار داریم، جهادی بین حق و باطل و در یک ستیز نهایی با استکبار جهانی که این قله می‌رود که به دست جهادگران انقلاب اسلامی فتح شود و از پس آن روزگاری بس درخشان و قله‌هایی بس بلند در انتظار ماست.

وی افزود: آنچه در جنگ پشت سر گذاشتیم نتیجه‌اش شده یک اردوگاه شکست‌خورده دشمن، یک ناامیدی و یأس در اردوگاه دشمن، یک به‌هم‌ریختگی و سرگردانی در اردوگاه دشمن، یک یأس و ناامیدی که شما نشانه‌های آن را می‌بینید.

فرمانده‌کل سپاه گفت: گزارشاتی از خودکشی سربازان و نظامیان آمریکایی که مرتباً این روز‌ها به گوش می‌رسد و می‌بینیم مصداق این مدعاست. یک طرف، شور است، نشاط است، حماسه است، زندگی است، شکوفایی است، آماده حرکت، هرچه قوی‌تر رو به جلو است، استحکام است، یکپارچگی است؛ قلب‌های به وجد آمده، فکر‌های متعالی، اراده‌های مصمم؛ این یک طرف جبهه است.

سرانجام آن‌همه امکانات دشمن چه شد؟

سرلشکر وحیدی تصریح کرد: دشمن بسیار مغرورانه و متکبرانه وارد صحنه شد، با اوهامات، با توهمات، با تلقیاتی که گمان می‌کرد می‌تواند چندروزه مسئله را حل کند. به بعضی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس گفته بود، ظرف ۷۲ ساعت ارزیابی‌مان را به شما می‌دهیم. بعد از ۷۲ ساعت گفته بودند دو هفته بیشتر طول نمی‌کشد و ظرف دو هفته کار جمهوری اسلامی تمام است.

وی ادامه داد: امروز اندیشمند و مجری تلویزیونی می‌گوید که آنها می‌خواستند جمهوری اسلامی را عوض کنند، خودشان عوض شدند و ضربه خوردند. آنها خیلی امکانات آوردند و این حجم مهمات استفاده‌شده علیه ایران کم‌نظیر است. آنها گمان نمی‌کردند کار این طور پیش برود؛ این همه مهمات، این همه هواپیما، این همه ناو هواپیمابر اینها کجا رفت؟ چه شد؟ به کجا رسید؟ حق پیروز شد و باطل به زباله‌دان تاریخ پیوست.

دشمن اعتراف کرده که از ایران شکست خورده است

فرمانده‌کل سپاه خاطر نشان کرد: ما امروز در طرف دشمن شکست را کاملاً ملاحظه می‌کنیم و خودشان بار‌ها و بار‌ها به این شکست اعتراف کردند و می‌کنند؛ نه‌فقط یک شکست در میدان جنگ، بلکه یک شکست گفتمانی و یک شکست سیاسی. اینها با همه تلاش‌شان التماس کردند از دیگران که کمک‌شان کنند. آمریکا با همه قدرتش و رژیم صهیونیستی با همه قدرتش به میدان آمدند و التماس کردند و می‌کنند که دیگران هم بیایند به کمک‌شان. از اروپایی‌ها و دیگران و کشور‌های منطقه درخواست کمک کردند البته اینها کمک کردند.

سرلشکر وحیدی با بیان اینکه دشمنان احساس کردند که خودشان به تنهایی از پس جمهوری اسلامی برنمی‌آیند، عنوان کرد: انتقام و قصاص حق ماست. دنیا دیگر جای امنی برای قاتلان و جنایتکاران جنایت‌های اخیر در ایران نخواهد بود؛ آنها خواب راحت نخواهند داشت و باید بلرزند بابت جنایت‌هایی که انجام داده‌اند.

رزمندگان ما کاملاً آماده‌اند

وی در ادامه تصریح کرد: امروز رزمندگان کاملاً آماده‌اند؛ کم‌ترین یأس، عقب‌نشینی و احساس خستگی در هیچ یک از رزمندگان مشاهده نمی‌شود. نیرو‌های هوافضای سپاه قدرتمندانه یکی پس از دیگری دستاورد‌های جدیدی خلق کرده و در حال خلق هستند و قدرت آنها بی‌تردید از قدرت اولین جنگ بیشتر است. هم‌چنین ابتکارات و قدرت عمل و دستاورد‌های فنی آنها از اول جنگ بیشتر است.

فرمانده‌کل سپاه خاطر نشان کرد: امروز نه فقط خلیج فارس و تنگه هرمز، بلکه حداقل تا ۵۰۰ کیلومتر و بیش از آن، در سیطره نیروی دریایی ایران است. دریا‌های آزاد با فاصله چندصد کیلومتری امروز در ید قدرت ماست.

سرلشکر وحیدی در ادامه گفت: چرا ناو‌های دشمن جرأت نمی‌کنند از ۵۰۰-۶۰۰ کیلومتر جلوتر بیایند؟ به‌خاطر اینکه قدرت رزمندگان نیروی دریایی و قدرت فرماندهان و رزمندگان هوافضا، آن‌جا خودش را نشان داده است.

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می‌خواستند جزایر ما را بگیرند، اما نتوانستند

وی هم‌چنین اظهار داشت: دشمنان خیلی حرف‌ها زده و خیلی تلاش‌ها کردند. گفتند می‌خواهند جزایر و سواحل را بگیرند؛ می‌خواستند بگیرند، اما نتوانستند. چون دیدند آن‌جا با شیردلانی مواجه خواهند شد که جز مرگ و نابودی و اسارت به‌دست آنها، چیزی نصیب‌شان نمی‌شود؛ ترسیدند و نیامدند.

فرمانده‌کل سپاه تصریح کرد: نمی‌خواستند در شمال‌غرب و جنوب‌شرق ما عملیات کنند؟ می‌خواستند، ولی نتوانستند. چرا نتوانستند؟ چون دیدند همان مردم شمال‌غرب و جنوب‌شرق، در کنار رزمندگان ما، در کنار نیرو‌های زمینی پرافتخار سپاه، آماده‌اند که آنها بیایند تا بزرگ‌ترین ذلت را به آنها بچشانند؛ برای همین نیامدند و ترسیدند. دشمن باید بداند از رزمندگان مؤمن و ملت غیور ما راه فراری جز ذلت ندارد.

دشمن راهی غیر از فرار ندارد

سرلشکر وحیدی هم‌چنین خاطر نشان کرد: دشمن باید بداند که چاره‌ای جز اعتراف به شکست و جز اینکه از این منطقه ما خارج بشود ندارد؛ البته این کار اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: گاهی بوده در همین خلیج فارس تا ۱۲۰ شناور نظامی غربی و به‌طور معمول ۷۰ تا ۸۰ شناور بودند؛ امروز ماه‌های طولانی است که خبری از آنها نیست، نه در تنگه هرمز و نه در خارج از تنگه. دشمنان باید بدانند راهی جز اعتراف به شکست نداشته و راهی جز خروج از منطقه برای آنها باقی نمانده است.

فرمانده‌کل سپاه اظهار داشت: دشمنان باید بدانند که ملت ما آنها را تعقیب خواهند کرد تا انتقام خون پاک امام شهید، شهدای میناب و همه شهدای عزیز گرفته شود. این‌گونه نیست که متجاوز تنبیه نشود؛ متجاوز باید تنبیه شود، متجاوز باید بداند اگر هر کاری در هر جای دنیا کرد کسی کاری به او نداشت و تسلیم او شدند، اینجا صحنه فرق می‌کند. ملت ما ملت دیگری است، رزمندگان ما رزمندگان دیگری هستند و آنها را رها نخواهیم کرد. این ندا و مطالبه عمومی ملت ماست و حتی خواست ملت‌های دیگری است که امروز به برکت این بیداری، بیدار شدند.

سرلشکر وحیدی گفت: دشمن اشتباهات بزرگی مرتکب شد؛ این اشتباه موجب شد امروز بیداری ملت ما و بعثت ملت ما به سایر ملل سرایت کند.

کشور به‌دست دانشجویان ساخته می‌شود

وی در ادامه‌ی سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت: شما فقط مأموریت‌تان در دانشگاه ایران نیست که امروز، بحمدالله، دانشگاه‌های ما توسط شما لبریز فضای معنویت و حماسه باشد، اما این به اینجا محدود نمی‌شود؛ جهان را باید بیدار کرد، جهان را به بعثت دیگر باید وادار داشت.

فرمانده‌کل سپاه عنوان کرد: زمانی که بیداری اسلامی اتفاق افتاد، دیدید با چه ترفند و توطئه‌ای نگذاشتند این بیداری اسلامی به هدفش برسد، اما امروز دوباره زمینه آن فراهم شده. این را شما باید شعله‌اش را برافروزید تا اینها بتوانند پناه خودشان را از شما بیابند.

سرلشکر وحیدی خاطر نشان کرد: باید بدانند جمهوری اسلامی پناه همه جوانان است؛ از مسیحی و غیرمسیحی، از هر کسی که در دنیا حرف حق می‌خواهد بشنود، از هر کسی که در دنیا می‌خواهد ببیند حقیقت چیست و خسته شده‌اند از این همه جرم و جنایت و زشتی‌هایی که امروز در دنیای غرب هست. اما راه ندارد؛ این راه باید نشان‌شان بدهید.