جوان آنلاین: به نقل از روزنامه دی ولت، ایالت نوردراین-وستفالن آلمان قصد دارد به طور صریح استفاده از پوشش صورت مانند نقاب و برقع را در مدارس ممنوع کند.

به گزارش تسنیم، پیش‌نویس این قانون که توسط ائتلاف حزب دموکرات مسیحی و سبز پیشنهاد شده است، در شرف تصویب در پارلمان ایالتی است و هدف آن ارائه اطمینان قانونی بیشتر به مدارس در برخورد با دانش‌آموزان دختر کاملاً محجبه اعلام شده است.

مقامات این ایالت این تغییر را، از جمله با بیان اینکه ارتباطات آزاد باید در زندگی روزمره مدرسه تضمین شود، توجیه می‌کنند.

بر اساس این قانون ممنوعیت پوشش صورت در طول برگزاری کلاس‌ها، در کل محوطه مدرسه و در رویداد‌های خارج از مدرسه اعمال خواهد شد. استثنائاتی به دلایل بهداشتی یا برای فعالیت‌های خاص، مانند استفاده از ماسک در کلاس‌های شیمی، در نظر گرفته شده است.

این اصلاحیه برنامه‌ریزی‌شده عموماً از حمایت احزاب سوسیال دموکرات و حزب سوسیال مسیحی برخوردار است. از سوی دیگر، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان معتقد است که این اصلاحیه کافی نیست و خواستار ممنوعیت صریح حجاب کامل صورت است.

انجمن والدین مدارس دولتی در نوردراین-وستفالن عموماً از این آیین‌نامه حمایت می‌کند، اما متن آن را بسیار ضعیف می‌داند.