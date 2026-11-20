مسئولان پست ایران و ارمنستان برای پیگیری توسعه تبادل و ترانزیت مرسولات با یکدیگر توافق کردند.

جوان آنلاین: محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در ایروان با شوشان الکسانیان، مدیرعامل پست ارمنستان (HayPost)، دیدار کرد. این دیدار در جریان سفر احمدی به ارمنستان به همراه سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و هیئت اعزامی انجام شد.

دو طرف توافق کردند راه‌اندازی سرویس‌های پستی دوطرفه و احیای تبادل مستقیم مرسولات در مرز نوردوز–مغری را پیگیری کنند و امکان ترانزیت مرسولات سایر کشور‌ها به مقصد ایران از مسیر ارمنستان را بررسی کنند.

همکاری در تجارت الکترونیکی فرامرزی، نشانی استاندارد و فناوری‌های هوشمند پستی نیز در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد جزئیات اجرایی این همکاری‌ها در ادامه مذاکرات و با تبادل پیش‌نویس توافق اجرایی مشخص شود.

توسعه همکاری‌های پستی ایران و ارمنستان و بازدید از دیجی‌تک

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست، که به همراه سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و هیئت اعزامی به ایروان سفر کرده است، در این سفر تسهیل تبادل مرسولات پستی، بهبود مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی را پیگیری می‌کند.

بهره‌گیری از راهکار‌های نوین لجستیکی و تبادل تجربه در زمینه تحول دیجیتال نیز در دستور کار گفت‌و‌گو‌ها قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پست در این سفر از نمایشگاه بین‌المللی «دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶» نیز بازدید خواهد کرد تا با دستاورد‌های شرکت‌های نوآور آشنا شود و امکان به‌کارگیری راهکار‌های فناورانه در خدمات پستی، لجستیک هوشمند و تجارت الکترونیکی را بررسی کند.

این برنامه در چارچوب رویکرد شرکت ملی پست برای توسعه دیپلماسی پستی و تقویت همکاری با کشور‌های همسایه دنبال می‌شود.