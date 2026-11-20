جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم و بسیج در دفاع از کشور گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد، تمام تلاش خود را برای ایجاد اختلاف میان نیرو‌های انقلابی، تفرقه‌افکنی در جامعه و خالی‌کردن میدان و خیابان از حضور مردم به کار گرفته است.

جوان آنلاین: سردار سید قاسم قریشی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، امروز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و نقش این نهاد مردمی در دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب درباره بسیج فرمودند که تشکیل بسیج، الهامی الهی به قلب حضرت امام خمینی (ره) بود و امروز با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از عمر پربرکت بسیج، بیش از گذشته شاهد بهره‌مندی ملت مسلمان ایران از این نعمت الهی در دفاع از کشور، تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم هستیم.

به گزارش فارس، وی با اشاره به شرایط بین‌المللی دوران پیروزی انقلاب اسلامی افزود: تشکیل بسیج از سوی امام راحل در شرایطی صورت گرفت که این تفکر بر جهان، از جمله ایران، حاکم بود که هیچ کشوری بدون اتکا به شرق یا غرب و قرارگرفتن زیر پرچم یکی از دو قدرت جهانی قادر به تأمین امنیت خود نیست.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: در آن دوران، آمریکا و شوروی به‌عنوان دو قدرت مسلط بر جهان، حرکت‌های آزادی‌خواهانه را سرکوب می‌کردند و ملت ایران نیز با مشاهده تجربه مداخلات خارجی در سایر کشورها، نگران تکرار چنین اقداماتی علیه انقلاب اسلامی بود.

تشکیل بسیج، پایان معادله وابستگی امنیتی به شرق و غرب بود

قریشی با اشاره به سوابق مداخلات آمریکا در کشور‌های مختلف تصریح کرد: آمریکا در گذشته با کودتا و مداخله در کشور‌هایی همچون فیلیپین، اندونزی و نیکاراگوئه و همچنین با کودتای ۲۸ مرداد در ایران، دولت‌های مردمی را ساقط کرده و در برخی کشور‌ها نیز زمینه تجزیه و چندپاره‌شدن آنها را فراهم کرده بود.

وی افزود: اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا نیز از تحرکات عناصر وابسته به رژیم گذشته که به کشور‌های اروپایی و غربی پناهنده شده بودند، حکایت داشت. رفت‌وآمد این افراد به عراق، از جمله جلسات بختیار و سران رژیم طاغوت با عوامل صدام برای توطئه علیه ایران، در کنار نشست‌های سران اروپا و آمریکا برای حمایت از رژیم پهلوی و سپس ایجاد بحران‌های متعدد در کشور، نگرانی‌های جدی برای ملت ایران به وجود آورده بود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: امام راحل با تشکیل شجره طیبه بسیج، از یک‌سو به تفکر وابستگی امنیتی به قدرت‌های جهانی پایان دادند و از سوی دیگر، با طرح ارتش ۲۰ میلیونی، زمینه مشارکت سازمان‌یافته مردم در دفاع از کشور را فراهم کردند.

قریشی گفت: مردم ایران در مساجد، محلات، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، ادارات و در شهر‌ها و روستا‌ها سازماندهی شدند و با فراگیری آموزش‌های نظامی، خود را برای دفاع از کشور آماده کردند؛ به‌گونه‌ای که آمادگی دفاعی به بخش‌های مختلف جامعه گسترش یافت.

بسیج و نیرو‌های مسلح توطئه تجزیه ایران را ناکام گذاشتند

وی با اشاره به حوادث سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان از همان روز‌های آغازین انقلاب اسلامی توطئه‌های متعددی را علیه ملت ایران طراحی کردند و گروهک‌های تجزیه‌طلب در کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان و سایر مناطق مرزی برای تجزیه کشور وارد عمل شدند.

قریشی افزود: در مراکز کشور نیز منافقین، گروه‌های کمونیستی و دیگر جریان‌های معاند به توطئه و ایجاد ناامنی پرداختند، اما حرکت خودجوش مردمی، حضور بسیجیان و ایستادگی نیرو‌های مسلح، این اقدامات را ناکام گذاشت.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: دشمنان که در اجرای این توطئه‌ها ناکام مانده بودند، با تحریک رژیم عراق و به‌کارگیری ارتش مسلح این کشور، جنگی هشت‌ساله را علیه ایران آغاز کردند تا ملت ایران را به زانو درآورند.

وی تأکید کرد: با حضور نیرو‌های مسلح و پیوستن بسیجیان دلاور به جبهه‌ها، این توطئه بزرگ نیز پس از هشت سال مقاومت و جنگ دلاورانه ملت ایران، با وجود تمامی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های شرق و غرب از صدام، به نفع جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.

راهبرد ایران قوی، پاسخ رهبر شهید انقلاب به نقشه‌های دشمن بود

قریشی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس اسناد به‌دست‌آمده و اعترافات سران آمریکا، دشمنان برای واردکردن ضربه نهایی به ایران، برنامه‌ریزی‌هایی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۵ سال انجام داده بودند.

وی ادامه داد: داعش، پیشمرگ آمریکا و جاده‌صاف‌کن ارتش این کشور بود و در طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، اشغال افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و لبنان و در نهایت ایران دنبال می‌شد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب از آغاز دوران رهبری خود، با هوشمندی راهبرد «ایران قوی» و فرمول دفاع همه‌جانبه با تکیه بر بسیج را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید، تقویت روحیه و مدیریت جهادی، احیای هویت دینی و ملی، رشد و پیشرفت در عرصه‌های علمی و فناوری، توسعه زیرساخت‌های کشور و تربیت جوانانی همچون شهید حججی از جمله محور‌هایی بود که با هدایت رهبر شهید انقلاب دنبال شد.

قریشی خاطرنشان کرد: نتیجه این راهبرد آن بود که میلیون‌ها بسیجی و مردم آماده و به‌پاخاسته برای دفاع از کشور سازماندهی شدند و در حوزه نظامی نیز با ارتقای توان نیرو‌های مسلح، تشکیل گردان‌های بسیجی و تهیه طرح‌های دفاعی، آمادگی کشور برای مقابله با تهدیدات افزایش یافت.

ترامپ تصور می‌کرد ظرف چند روز ایران را تحت کنترل درمی‌آورد

وی با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: فردی همچون ترامپ که با نگاهی معاملاتی و بنگاهی به مسائل آمریکا و جهان می‌نگرد و رؤیای تبدیل‌شدن به مهم‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ‌ساز آمریکا را در سر دارد، براساس محاسبات مادی و با الگوبرداری از تحولات عراق، افغانستان، ونزوئلا و سوریه، تصور می‌کرد می‌تواند ظرف چند روز ایران را تحت کنترل خود درآورد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: هدف ترامپ آن بود که با تسلط بر ایران، به وعده خود برای تصاحب ارزان یا رایگان نفت و سایر منابع کشور دست یابد و در این مسیر نیز از عناصر وابسته به خارج از کشور، به‌ویژه جریان پهلوی و منافقین، بهره گرفت.

قریشی ادامه داد: این جریان‌ها با دریافت وعده‌های توخالی و پوشالی و حتی چشم‌پوشی از بخش‌های مهمی از سرزمین ایران، در خدمت اهداف دشمن قرار گرفتند و در نهایت آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ گسترده ۱۲روزه را علیه ملت ایران آغاز کردند.

وی تصریح کرد: دشمن در همان دقایق اولیه جنگ، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح را به شهادت رساند، اما تدابیر از پیش طراحی‌شده رهبر شهید انقلاب، انتصاب به‌موقع فرماندهان، واکنش سریع نیرو‌های نظامی، مقاومت مردم و حضور بسیجیان در کوچه‌ها و خیابان‌ها موجب شد اهداف دشمن محقق نشود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: سرانجام پس از ۱۲ روز، ترامپ از سر استیصال، دولت قطر را واسطه توقف جنگ قرار داد.

دشمن پس از جنگ ۱۲روزه تمامی توان نظامی خود را به منطقه منتقل کرد

قریشی با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در فاصله جنگ ۱۲روزه تا جنگ رمضان گفت: دشمن به‌جای عبرت‌گرفتن از شکست خود در جنگ ۱۲روزه، تمامی امکانات و تجهیزات موجود در انبار‌ها و پایگاه‌های منطقه‌ای را آماده به کار کرد.

وی افزود: آمریکایی‌ها با ایجاد چندین پل هوایی از آمریکا و اروپا، به‌صورت شبانه‌روزی حجم بسیار زیادی از تجهیزات نظامی را به منطقه منتقل کردند و برای حفاظت از رژیم صهیونیستی نیز بیش از پنج مدل سامانه پدافند هوایی را در قالب لایه‌های متعدد دفاعی به کار گرفتند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه دریافتند که سه رکن اصلی مقاومت و پیروزی ملت ایران، رهبری الهی، مردم و نیرو‌های مسلح هستند؛ از همین رو در آغاز تهاجم بعدی، رهبر عزیز انقلاب و فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح را هدف قرار داده و به شهادت رساندند.

دشمن با حمله به مدرسه میناب و مناطق مسکونی در پی تسلیم ایران بود

قریشی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق غیرنظامی گفت: دشمن همزمان با هدف قرار دادن فرماندهان، حمله به مناطق مسکونی، زیرساخت‌های کشور و مراکز خدمات‌رسانی را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: حمله به مدرسه میناب و به شهادت رساندن بیش از ۱۸۸ نفر از دانش‌آموزان، معلمان و دیگر قربانیان این جنایت و همچنین حمله به شهرستان لامرد و به آتش کشیدن خانه‌های مسکونی و سالن‌های ورزشی، بخشی از اقدامات دشمن برای وادارکردن ملت ایران به تسلیم بود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: ترامپ نیز آشکارا خواسته خود را «تسلیم مطلق ایران» اعلام کرد و تصور داشت با این حملات می‌تواند در مدت کوتاهی اراده ملت ایران را در هم بشکند.

تدابیر رهبر شهید انقلاب اجازه ایجاد اختلال در کشور را نداد

وی با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در تقویت روحیه مقاومت ملی اظهار کرد: رهبر شهید ما همچون امام خمینی (ره) در فرصت‌های مختلف این حقیقت را به ملت ایران آموخته بودند که «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ»؛ خدای روز‌های پیروزی گذشته، خدای امروز ما نیز هست.

قریشی افزود: رهبر شهید انقلاب با خدا‌باوری، اعتماد به مردم و ایجاد انسجام و استحکام در نیرو‌های مسلح و نظام اسلامی، شرایطی فراهم کرده بودند که با وجود شهادت ایشان و فرماندهان عالی، به لطف خدا هیچ‌گونه اختلالی در اداره کشور به وجود نیامد.

وی ادامه داد: آخرین وصیت و تأکید رهبر شهید انقلاب بر حضور مردم در صحنه برای تحقق ایران قوی، موجب شد ملت ایران همچنان استوار و متحد در میدان باقی بماند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: اگرچه شهادت آقا و مقتدای ما جگر ملت ایران را پاره‌پاره کرد و چنان اندوه سنگینی بر دل‌ها نشاند که حتی انتقام از جنایتکاران تاریخ نیز آن را تسکین نخواهد داد، اما رهبر شهید ما در آخرین لحظات عمر پربرکت خود، به آنچه بار‌ها بر زبان آورده بودند، عمل کردند و با خون پاک خود بر آن گواهی دادند.

رهبر شهید انقلاب جدایی یک وجب از خاک ایران را تحمل نمی‌کرد

قریشی با اشاره به علاقه عمیق رهبر شهید انقلاب به ملت ایران گفت: ایشان بار‌ها فرموده بودند «من همه شما، یعنی همه ملت ایران را دوست می‌دارم» و به فرماندهان نیرو‌های مسلح نیز تأکید کرده بودند که قطع و جداشدن اعضای بدنشان برایشان قابل تحمل‌تر از جداشدن یک وجب از خاک ایران است.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب درباره جزایر ایرانی نیز فرموده بودند که این جزایر را همچون فرزندان خود و حتی بیشتر دوست دارند و این سخنان نشان‌دهنده عمق عشق و دلبستگی ایشان به مردم و تمامیت ارضی ایران بود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: عشق به مردم در وجود رهبر شهید انقلاب چنان شعله می‌کشید که خود و خانواده‌شان را در میان آتش و دود، سپر بلای ملت ایران کردند.

وی تصریح کرد: ایشان فرزندان دختر و پسر، نوه‌ها، عروس‌ها و داماد خود را در راه اعتلای اسلام و ایران عزیز تقدیم کردند؛ نوه ۱۴ماهه‌شان پیش از دیگر کودکان ایرانی، دختر و عروسشان پیش از دختران و زنان ایرانی و دامادشان پیش از مردان ایران در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

قریشی خاطرنشان کرد: از الطاف الهی و عنایت خداوند مقتدر و حکیم بود که با حفظ دیگر فرزندان آن حضرت، ملت ایران از نعمت رهبری برخاسته از نسل حضرت زهرا (س) و خاندان خامنه‌ای بهره‌مند شد.

رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، استمرار مسیر مقاومت و اقتدار ایران است

وی با اشاره به انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران به‌درستی شعار داد که «دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد» و در دفاع مقدس سوم، فرزند خلف و شایسته خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با تدبیر، هوشمندی، صلابت، شجاعت و توکل به خداوند در برابر دشمن ایستادند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: رهبر معظم انقلاب با تکیه بر ایمان و معنویتی که از پدر بزرگوار و اجداد خود به ارث برده‌اند و با اعتماد به مردم، بسیجیان و نیرو‌های مسلح، مسیر مقابله با دشمن را با اقتدار ادامه دادند.

قریشی با اشاره به نقش نیرو‌های بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی اظهار کرد: بسیجیان عزیز با حضور گسترده در کوچه‌ها، خیابان‌ها و مناطق مختلف کشور، هرگونه امکان تحرک را از عوامل دشمن سلب کردند.

وی ادامه داد: این حضور به‌اندازه‌ای مؤثر بود که افسران آمریکایی و صهیونیستی به سران گروهک‌های وابسته اعتراض می‌کردند که چرا اقدامی انجام نمی‌دهند و آنان در پاسخ اعلام می‌کردند که جرئت هیچ‌گونه تحرکی را ندارند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: با تدابیر و طراحی‌های رهبر شهید انقلاب و تداوم ایستادگی ملت ایران، جنگ سوم نیز پس از ۹ ماه نبرد و ۴۰ روز رویارویی همه‌جانبه، به نفع ایران عزیز رقم خورد.

راهبرد «ایران قوی‌تر» با تحقق فرمان «هر ایرانی یک بسیجی» دنبال می‌شود

قریشی با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی گفت: آنچه رهبر عزیزمان بر آن تأکید دارند، حرکت در مسیر تحقق راهبرد «ایران قوی‌تر» و اجرای فرمان «هر ایرانی یک بسیجی» برای دفاع همه‌جانبه از کشور است.

وی افزود: در این راهبرد، صحنه دفاع از کشور محدود به منطقه یا عرصه خاصی نیست و نیرو‌های مسلح و بسیجیان باید برای مقابله با هرگونه تهدید در هر نقطه‌ای که ضرورت داشته باشد، آمادگی کامل داشته باشند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: در دوره فرمانده جدید بسیج، نقشه راهی برای تحقق این فرمان طراحی شده است تا تمامی ایرانیان بتوانند به‌عنوان یک بسیجی و سرباز کشور، در هر بخشی که نیاز باشد، نقش‌آفرینی کرده و به میهن اسلامی خدمت کنند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، از توطئه‌های صدام و بحران‌هایی همچون کرونا عبور کرد، امروز نیز با حضور ارزشمند مردم و بسیجیان، توطئه‌های ترامپ و دشمنان ایران خنثی خواهد شد.

دشمن پس از شکست در جبهه نبرد به‌دنبال اختلاف‌افکنی میان نیرو‌های انقلاب است

قریشی در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت هوشیاری و حفظ وحدت ملی اظهار کرد: آنچه رهبر عزیزمان امروز از همه ما می‌خواهند، هوشمندی، هوشیاری در برابر دشمن و حفظ وحدت و انسجام ملی است.

وی تأکید کرد: دشمن پس از شکست در جبهه جنگ و میدان رزم، تمام توان خود را به کار گرفته است تا میدان و خیابان را از حضور مردم خالی کند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: دشمن به‌دنبال آن است که میان نیرو‌های حزب‌اللهی اختلاف ایجاد کند؛ حزب‌اللهی را در برابر حزب‌اللهی، گروهی را در برابر گروه دیگر و جناحی را در مقابل جناح دیگر قرار دهد و با دامن‌زدن به اختلاف سلایق، وحدت و انسجام ملت ایران را هدف بگیرد.

قریشی تصریح کرد: در برابر این توطئه، باید حضور مردم در صحنه حفظ شود و همه ملت با کلامی واحد، اراده‌ای مشترک و حضوری یکپارچه در میدان باقی بمانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز از پای لانچر‌ها و موشک‌ها تا شناور‌های دریایی در تنگه هرمز و از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر‌ها تا مناطق کوهستانی و صعب‌العبور کشور، همگی باید یک جبهه واحد و یک خط مشترک در برابر دشمن باشند و تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، برای سربلندی ایران اسلامی و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تلاش کنند.