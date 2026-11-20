جوان آنلاین: یک فروند جنگنده اف-۳۵بی متعلق به سپاه تفنگداران دریایی آمریکا که در ناو آبی‌خاکی یواس‌اس تریپولی مستقر بود، صبح امروز به‌دلیل بروز شرایط اضطراری در فرودگاه کوچی هند فرود آمد.

به گزارش فارس، بر اساس گزارش‌های اولیه، این جنگنده متعلق به اسکادران VMFA-۱۲۱ موسوم به «شوالیه‌های سبز» است که روی ناو یواس‌اس تریپولی (LHA-۷) فعالیت می‌کند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت فرود اضطراری، وضعیت خلبان و میزان خسارت احتمالی به این جنگنده منتشر نشده است.

هفته گذشته نیز یک فروند جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ نیروی هوایی آمریکا کد اضطراری ۷۷۰۰ را هنگام پرواز بر فراز امارات متحده عربی مخابره کرده بود.

مخابره کد اضطراری ۷۷۰۰ به معنای وجود یک وضعیت اضطراری و فوری است که نیاز به فرود دارد.