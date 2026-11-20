وزیر امور خارجه ایران در بازدید از نمایشگاه «ایران متافو» گفت، صنایع فولاد ایران در طول جنگ هدف حملات وحشیانه دشمنان امریکایی و صهیونیستی قرار گرفت، آسیب‌های واردشده در حال ترمیم است و برنامه‌ریزی شده ظرفیت تولید فولاد به شرایط پیش از جنگ بازگردد.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: صنایع فولاد ایران در طول جنگ هدف حملات وحشیانه دشمنان امریکایی و صهیونیستی قرار گرفت، آسیب‌های واردشده در حال ترمیم است و برنامه‌ریزی شده ظرفیت تولید فولاد به شرایط پیش از جنگ بازگردد. صاحبان صنایع با غیرت و وطن‌پرستی این صنعت را سرپا نگه داشتند.

وی ادامه داد: برای من باعث افتخار بود که در این نمایشگاه که بیش از ۵۰۰ شرکت حضور دارند و حدود ۵۰ شرکت خارجی نیز برای مشارکت در این صنعت اعلام آمادگی کرده‌اند، حضور یافتم.

عراقچی تاکید کرد که این نمایشگاه نماد مقاومت، سرسختی و شکست‌ناپذیری ایرانی است؛ کاش سیاستمداران کشور‌های دیگر از نزدیک شور و انگیزه فعالان صنعت ایران را می‌دیدند. آینده ایران بسیار امیدوارکننده است.