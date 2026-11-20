جوان آنلاین: هدف این طرح آن است که به استثنای عملیات دفاعی در مواجهه با حمله دشمن، هیچ بودجه‌ای به اقدام‌های تهاجمی اختصاص نیابد مگر آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور، مجوز جنگ را از کنگره دریافت کند.

به گزارش ایرنا، سناتور تیم کین ساعاتی پیش گفت که گروهی از دموکرات‌های سنا پیش‌نویس این پیشنهاد را نهایی کرده‌اند.

برای تبدیل شدن این توافق به یک توافق عملی، راه درازی در پیش است. این گروه باید آن را در فراکسیون توزیع کند که به گفته تیم کین معلوم نیست امروز این اتفاق بیفتد؛ و از سوی دیگر نمایندگان ارشد ۲ حزب نیز هیچ مذاکره‌ای در این مورد انجام نداده‌اند. قانونگذاران تا ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) فرصت دارند تا از وقفه در تصویب بودجه جلوگیری کنند.

در ادامه گزارش پولیتیکو آمده است: نکته جالب توجه آنکه جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، این ایده را رد نکرده و این سوال را مطرح کرد که آیا دموکرات‌ها محدودیت‌های جنگی علیه ایران را با بودجه بیشتر برای امنیت ملی و افزایش تولید مهمات معامله می‌کنند یا خیر.

به گفته یک فرد آگاه از این مباحثات، کریس کانز، پتی موری، جک رید، جین شاهین و مارک وارنر نیز در جمع سناتور‌های دموکراتی مشغول تدوین این طرحی هستند.

چنین تبادلی می‌تواند دموکرات‌هایی را که ممکن است بخواهند بودجه جنگ ایران را قطع کنند، اما نمی‌خواهند برای انجام این کار ریسک تعطیلی دولت را بپذیرند، خشنود کند. همچنین می‌تواند دغدغه آن دسته از اعضای کنگره را که نگران موجودی کم مهمات بوده، اما نمی‌خواهند اضافه بودجه ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه دفاعی پایان سال دولت ترامپ را تائید کنند، خشنود سازد.

دیشب (۲۸ آبان) سنای آمریکا با ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۸ رای موافق، قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را رد کرد.

این طرح ترامپ را ملزم می‌کرد به جنگ علیه ایران پایان دهد یا برای ادامه آن از کنگره مجوز بگیرد.

این نخستین بار نیست که چنین طرحی امسال (سال ۲۰۲۶ میلادی) برای رای‌گیری در سنا مطرح می‌شود، اما دموکرات‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن بسیاری از رای‌دهندگان در مخالفت با جنگ علیه ایران به دموکرات‌ها رای دادند، به تصویب آن امیدوار بودند.

https://www.politico.com/newsletters/inside-congress/۲۰۲۶/۱۱/۲۰/dems-draft-a-curb-on-iran-war-cash-۰۱۱۷۷۶۷۲