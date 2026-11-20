جوان آنلاین: هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه گفت: ترکیه عضو مهمی در ناتو است، اما ساختار امنیتی پیمان ناتو که در اروپا تاسیس شد در تضمین امنیت ترکیه در برابر تهدیدات خاورمیانه ناتوان بوده است. منافع ما شامل مناطق استراتژیک دیگری غیر از اروپا است. ما برای سال‌ها با تهدیداتی که منبع آن سوریه و عراق بودند مقابله کردیم. چنین تهدیداتی احتمالا تکرار می‌شوند. ساختار امنیتی اروپا برای یک دوره طولانی به وجود ناتو وابسته بود، اما موقعیت ترکیه اقتضا می‌کند که شرایط خارج از اروپا را در نظر بگیرد.

طبق گزارش المیادین، فیدان گفت: اولین ماموریت‌های ائتلاف‌های امنیتی تثبیت ضمانت‌های متقابل درباره عدم تجاوز بین اعضا است. ماموریت دوم پاسخ مشترک به حملات است.

ترکیه در سال ۱۹۵۲ به ناتو پیوست. این کشور مرز‌های مشترکی با سوریه و عراق دارد و به گفته فیدان منبع تهدیدات علیه امنیت ترکیه در طول سال‌های طولانی از این دو کشور بوده است.