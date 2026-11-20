منابع فلسطینی از تداوم نقض آتش بس و حملات رژیم صهیونیستی به غزه و اوضاع ناگوار ساکنان این باریکه خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شهاب، منابع فلسطینی از تداوم نقض آتش بس و حملات رژیم صهیونیستی به غزه و اوضاع ناگوار ساکنان این باریکه خبر دادند.

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب شهر غزه

منابع فلسطینی اعلام کردند که یک پهپاد رژیم صهیونیستی با شلیک موشک، یک موتورسیکلت تحویل کالا را مقابل شرکت برق در خیابان «الثلاثینی» در محله الصبره در جنوب شهر غزه هدف قرار داد.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به النصیرات؛ چند فلسطینی زخمی شدند

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دو بار اطراف خیابان «العشرین» در اردوگاه النصیرات را هدف قرار دادند.

همچنین یک پهپاد صهیونیستی چادری را در همین منطقه در شرق اردوگاه النصیرات هدف حمله قرار داد که در پی آن شماری از فلسطینی‌ها زخمی شدند و حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

همزمان، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شرقی روستای «المصدر» در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد.

سازمان نجات کودکان: یک سوم موارد نقض حقوق کودکان جهان در فلسطین ثبت شده است

سازمان بین‌المللی «نجات کودکان» در گزارشی اعلام کرد که نزدیک به یک سوم موارد نقض جدی حقوق کودکان در سراسر جهان طی سال ۲۰۲۵ در اراضی اشغالی فلسطین ثبت شده است؛ آماری که نشان دهنده ابعاد گسترده پیامد‌های حملات رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های بشردوستانه علیه کودکان فلسطینی است.

این سازمان در گزارش سالانه خود با عنوان «جنگ علیه کودکان را متوقف کنید»، اعلام کرد که از مجموع ۳۸ هزار و ۹۶۷ مورد نقض جدی حقوق کودکان در مناطق درگیر جنگ در جهان، نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد در اراضی اشغالی فلسطین ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، فلسطین در سال ۲۰۲۵ بیشترین تعداد موارد ثبت شده نقض جدی حقوق کودکان را در میان مناطق درگیر جنگ به خود اختصاص داده است.

بخش عمده این موارد شامل کشته و زخمی شدن کودکان، حملات به مدارس و بیمارستان‌ها و محرومیت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه بوده است.

این سازمان اعلام کرد که تنها در سال گذشته، ۸۳۷ مورد حمله به مدارس و بیمارستان‌ها در اراضی اشغالی فلسطین ثبت شده که بیشترین آمار در سطح جهان بوده است.

همچنین از مجموع ۸ هزار و ۳۲۲ مورد ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه در جهان، ۵ هزار و ۹۴۶ مورد، معادل بیش از ۷۰ درصد، در اراضی فلسطینی رخ داده است.

سازمان نجات کودکان تاکید کرد که محروم‌سازی کودکان از کمک‌های بشردوستانه، سریع‌ترین روند افزایشی را در میان موارد نقض جدی حقوق کودکان داشته و آمار جهانی آن طی یک دهه بیش از ۱۶ برابر شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شمار کودکانی که در سال ۲۰۲۵ در مناطق درگیر منازعات مسلحانه زندگی می‌کردند، به حدود ۵۸۹ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی معادل نزدیک به یک چهارم کودکان جهان که بالاترین میزان ثبت شده از سال ۱۹۹۰ محسوب می‌شود.

این نهاد بین‌المللی هشدار داد که پیامد‌های جنگ علیه کودکان فلسطینی، تنها به تلفات جانی محدود نمی‌شود، بلکه آوارگی مکرر، تخریب مراکز آموزشی و درمانی، محرومیت از کمک‌های ضروری و آسیب‌های شدید روانی، آینده نسل‌های بعدی را نیز تهدید می‌کند.

سازمان نجات کودکان همچنین تاکید کرد که آمار‌های منتشر شده تنها مواردی را شامل می‌شود که سازمان ملل موفق به راستی‌آزمایی آنها شده و شمار واقعی موارد نقض حقوق کودکان در مناطق جنگی می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

بیش از ۲ هزار کودک فلسطینی از آغاز جنگ بازداشت شده‌اند

نهاد‌های امور اسرا به مناسبت روز جهانی کودک اعلام کردند از آغاز جنگ، بیش از ۲ هزار مورد بازداشت کودکان فلسطینی در کرانه باختری از جمله قدس ثبت شده و در حال حاضر حدود ۳۵۰ کودک، از جمله سه دختر، در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، ده‌ها کودک از نوار غزه نیز بازداشت و ناپدیدسازی اجباری شده‌اند و در حالی که ملاقات با آنان ممنوع است، اطلاعات مربوط به شمار و محل نگهداری‌شان نیز منتشر نمی‌شود.

این نهاد‌ها افزودند ده‌ها کودک فلسطینی بدون تفهیم اتهام تحت بازداشت اداری قرار دارند و با شکنجه، گرسنگی، بی‌توجهی پزشکی و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مواجه‌اند.

در این بیانیه همچنین به شهادت «ولید خالد احمد» بر اثر گرسنگی در زندان «مجدو» در سال ۲۰۲۵ اشاره شده است.

به گفته نهاد‌های امور اسرا، تحقیقات درباره شهادت او بدون محاکمه عاملان بسته شد و پیکرش نیز پس از بیش از یک سال، در حالی که منجمد شده بود، به خانواده‌اش تحویل داده شد.

افشاگری مهدی حسن درباره کارشکنی ارتش صهیونیستی در واکسیناسیون کودکان غزه

مهدی حسن، روزنامه‌نگار سرشناس انگلیسی، در برنامه «پیرس مورگان» با رد ادعا‌های «برنار آنری لوی»، نویسنده و فیلسوف فرانسوی حامی رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که برخلاف ادعای وی، ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها مجری واکسیناسیون کودکان غزه نبوده، بلکه در روند اجرای این طرح مانع‌تراشی کرده است.

وی تصریح کرد که سازمان جهانی بهداشت مسئول اجرای برنامه واکسیناسیون بوده و سازمان‌های حقوق بشری و امدادی نیز کارشکنی نظامیان اسرائیلی در این روند را محکوم کرده‌اند.

او همچنین ادعای لوی مبنی بر توجه ویژه ارتش صهیونیستی به جان غیرنظامیان را با اشاره به کشتار و تخریب گسترده در غزه به شدت رد کرد.

هشدار شورای صلح درباره عدم اجرای طرح ترامپ در مورد غزه

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد هیئتی از «شورای صلح» هفته گذشته به اراضی اشغالی سفر کرده و درباره پیامد‌های عدم اجرای طرح دونالد ترامپ درباره نوار غزه هشدار داده است.

وزارت بهداشت غزه: ادامه بازداشت ابوصفیه نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو است

وزارت بهداشت غزه، تصمیم رژیم صهیونیستی برای تمدید شش ماهه بازداشت «دکتر حسام ابوصفیه»، مدیر بیمارستان کمال عدوان، بدون تفهیم اتهام یا محاکمه را به شدت محکوم کرد و آن را ادامه سیاست هدفمند علیه کادر‌های پزشکی و مراکز درمانی فلسطین دانست.

این وزارتخانه تاکید کرد ادامه بازداشت ابوصفیه نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و مقررات بین‌المللی مربوط به حمایت از کارکنان پزشکی و بشردوستانه است.

بر اساس این بیانیه، ۸۱ نفر از کادر‌های درمانی همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند و با شرایط سخت و غیرانسانی، شکنجه جسمی و روانی، محرومیت از حقوق قانونی، بی‌توجهی پزشکی و محرومیت از خدمات درمانی مواجه‌اند.

وزارت بهداشت غزه رژیم صهیونیستی را مسئول کامل جان و سلامت دکتر حسام ابوصفیه و دیگر کادر‌های پزشکی بازداشت شده دانست و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد.

این وزارتخانه همچنین از سازمان جهانی بهداشت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست برای بررسی فوری وضعیت جسمی و حقوقی کادر‌های پزشکی بازداشت شده و توقف نقض حقوق آنان وارد عمل شوند و بر ضرورت تامین حمایت بین‌المللی از کارکنان و مراکز درمانی فلسطین تاکید کرد.

سازمان ملل: بحران انسانی در غزه با آغاز زمستان تشدید شده است

سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی در نوار غزه هشدار داد و اعلام کرد ۲۵ درصد خانواده‌های فلسطینی در این منطقه توسط زنان سرپرستی می‌شوند؛ زنانی که با فشار‌های روانی و نیاز‌های بشردوستانه فزاینده روبه‌رو هستند و بیش از دیگران در معرض زندگی در سرپناه‌های نامناسب قرار دارند.

بر اساس این گزارش، بارندگی و سیلاب به حدود ۲۰۰ مرکز آموزشی موقت در نوار غزه آسیب وارد کرده است؛ رقمی که معادل یک سوم مراکز آموزشی فعال در این منطقه است.

سازمان ملل همچنین اعلام کرد تنها ۳۵ درصد از بودجه ۴.۱ میلیارد دلاری مورد نیاز برای پاسخ بشردوستانه در غزه و کرانه باختری تامین شده و با توجه به شرایط زمستانی، نیاز فوری به حمایت مالی بیشتر وجود دارد.