سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، بر پیگیری ابعاد پرونده فوت سوگند صیادی تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش، علی فرهادی گفت: ما در مسیر تعلیم‌وتربیت، به صیانت از جان و روان دانش‌آموزان سوگند خورده‌ایم و خود را به این عهد متعهد می‌دانیم.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: پیگیری ابعاد این پرونده با جدیت ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و سوگند ما برای پاسداری از فرزندان این سرزمین، همچنان پابرجا است.

فرهادی تاکید کرد: گزارش اقدامات و نتایج پیگیری‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. باید مراقب باشیم برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.