پاکستان وزیر تغییرات اقلیمی خود را به عنوان نماینده ارشد خود برای حضور در مجمع گفت‌وگوی تمدنی سازمان همکاری شانگهای به میزبانی هند به دهلی‌نو اعزام کرد. این درحالی است که دو همسایه اتمی شبه قاره از ۷ سال گذشته پایین‌ترین سطح روابط دیپلماتیک را تجربه می‌کنند.

جوان آنلاین: «مصدق ملک» وزیر امور تغییرات اقلیمی دولت پاکستان امروز وارد دهلی نو شد. این اولین سفر یک مقام پاکستانی به هند پس از سه سال به شمار می‌رود.

وزیر وقت امور خارجه پاکستان تابستان ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ خورشیدی) برای حضور در نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به هند سفر کرده بود.

این تحول دیپلماتیک در روابط دهلی‌نو و اسلام‌آباد درحالی رخ می‌دهد که آنان از تابستان ۲۰۱۹ (۱۳۹۸خورشیدی) تا امروز پایین‌ترین سطح روابط دیپلماتیک را تجربه می‌کنند که مناقشه کشمیر در صدر عوامل این خصومت‌ها قرار دارد.

بازدید امروز وزیر پاکستانی از دهلی‌نو دو سال پس از حضور سابرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، در نشست روسای دولت‌های سازمان شانگهای در اسلام‌آباد (در اکتبر سال ۲۰۲۴) صورت می‌گیرد.

مجمع گفت‌وگوی تمدنی سازمان همکاری شانگهای از امروز در پایتخت هند گشایش یافت و روز یکشنبه بکار خود پایان می‌دهد.

وزارت امور خارجه پاکستان پیش‌تر اعلام کرد که نشست دهلی‌نو نمایندگان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) را گرد هم می‌آورد تا درباره موضوعات مرتبط با گفت‌وگوی تمدن‌ها و تفاهم فرهنگی گفت‌و‌گو کنند.

پاکستان و هند یکدیگر را به کارشکنی در پایداری صلح در جنوب آسیا و حمایت از عناصر غیردولتی متهم کرده و در برخی نیز مرز‌های زمینی آنان شاید درگیری میان مرزبانان است.

اوایل مهرماه امسال وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به کشته شدن دو تبعه این کشور در حادثه تیراندازی مرزی، کاردار هند را احضار و خواستار تحقیقات فوری، شفاف و معتبر درباره این حادثه شد؛ رویدادی که در بحبوحه تنش‌های اخیر میان دو رقیب هسته‌ای جنوب آسیا رخ داده است.