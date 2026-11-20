اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید تا خیلی شدید در بخش‌هایی از استان طی امروز و فردا خبر داد و اعلام کرد: با پایداری جو از بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طی امروز تا پیش از ظهر شنبه در سطح استان در برخی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و در نیمه جنوبی و غربی گاهی باد خیلی شدید مورد انتظار است.

پیش از ظهر امروز با عبور موج کم دامنه از فراز منطقه به ویژه در مناطق شمالی و غربی استان در بعضی ساعات بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف و باران گاهی رگبار برف و کولاک همراه با مه پیش بینی می‌شود.

از بعد از ظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه، با توجه به پایداری جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پر تردد شهری مورد انتظار است.

همچنین از صبح دوشنبه تا چهارشنبه در سطح استان در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید بویژه در نیمه جنوبی و غربی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا ۳۰ آبان کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید به تدریج کاهش باد با حداکثر و حداقل دمای ۲۰ و ۱۴ درجه سانتیگراد و پس فردا اول آذر کمی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی در اواخر وقت کاهش ابر با حداکثر و حداقل دمای ۲۱ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.