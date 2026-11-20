سفیر روسیه در آنکارا گفت: روسیه خواهان بازگشت صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس است و آمادگی دارد در حل‌وفصل وضعیت مرتبط با ایران، از جمله مسأله هسته‌ای، کمک کند.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، سرگئی ورشینین در مصاحبه‌ای با روزنامه ترکیه‌ای «حریت» افزود: ما همکاری‌های گسترده‌ای با ایران داریم که حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

وی اظهار داشت: روسیه پیشتر در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴) به‌صراحت اعلام کرد که هرگونه حمله ایالات متحده یا اسرائیل به ایران، اقدامی تجاوزکارانه و بی‌دلیل محسوب می‌شود.

این دیپلمات روس با بیان اینکه مسکو خواهان بازگشت صلح و ثبات به منطقه خلیج فارس است، خاطرنشان کرد: این منطقه برای اقتصاد جهانی و همچنین تولید نفت و گاز طبیعی، اهمیتی فوق‌العاده و حیاتی دارد.

وی ادامه داد: همه ما پیامد‌های مسائل مرتبط با تنگه هرمز را درک می‌کنیم؛ موضوع تنها نفت، گاز یا تنگه هرمز نیست، بلکه برنامه هسته‌ای ایران را نیز شامل می‌شود. روسیه بار‌ها اعلام کرده که آماده کمک به حل و فصل این مسائل است.

ورشینین افزود: در سطحی بنیادین‌تر و سیاسی، نیاز به ایجاد یک نظام امنیت جمعی در خلیج فارس احساس می‌شود؛ روسیه پیشنهاد خود را در خصوص چشم‌انداز امنیت جمعی در خلیج فارس به‌روزرسانی کرده است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد شامل تشکیل سازمانی است که کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، ایران و سایر کشور‌های منطقه را در بر گیرد.

این دیپلمات روس گفت: در صورت نیاز برای تضمین امنیت در این چارچوب، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌توانند در این فرایند مشارکت کنند؛ سایر کشور‌های منطقه، مانند ترکیه و مصر نیز می‌توانند در این طرح سهیم باشند.

سفیر روسیه در آنکارا تأکید کرد: روسیه همچنان معتقد است که ایران، مانند هر کشور دیگری، حق دارد برنامه هسته‌ای خود را برای اهداف صلح‌آمیز توسعه دهد.