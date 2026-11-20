وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که کارزار فشار اقتصادی علیه ایران به نتایجی رسیده که می‌تواند دونالد ترامپ را از انجام عملیات نظامی گسترده بی‌نیاز کند.

جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که کارزار فشار اقتصادی واشنگتن علیه ایران به نتایجی دست یافته است که از نگاه مقام‌های آمریکایی، ممکن است نیاز دولت ترامپ به انجام عملیات نظامی گسترده را برطرف کند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، آمریکا در پی آسیب دیدن برخی مواضع نظامی خود در پی حملات ایران، بخشی از تجهیزات و دارایی‌های نظامی‌اش را به سرزمین‌های اشغالی منتقل کرده و یک سامانه پدافندی پاتریوت دیگر نیز برای تقویت توان دفاع موشکی در اختیار این رژیم قرار داده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از مقام‌هایی گزارش داد که رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در جریان سفر خود به واشنگتن، خواستار از سرگیری حملات علیه ایران شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌ها از اختلاف‌نظر میان واشنگتن و تل‌آویو درباره نحوه مواجهه با ایران حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که دولت ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی و بررسی گزینه‌های مختلف تأکید دارد، در حالی که مقام‌های اسرائیلی برای از سرگیری حملات نظامی تلاش می‌کنند.