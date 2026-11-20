جوان آنلاین: سازمان ملل متحد با هشدار درباره تشدید بحران انسانی در نوار غزه اعلام کرد که یک‌چهارم خانواده‌های فلسطینی در این منطقه تحت سرپرستی زنان هستند و این خانواده‌ها به‌دلیل شرایط نامناسب اسکان و فشار‌های روانی، به حمایت‌های بشردوستانه بیشتری نیاز دارند.

بر اساس اعلام سازمان ملل، بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر به حدود ۲۰۰ فضای آموزشی موقت در غزه آسیب زده است؛ رقمی که نزدیک به یک‌سوم مراکز آموزشی فعال در این منطقه را شامل می‌شود و روند آموزش کودکان را با اختلال مواجه کرده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین از کمبود منابع مالی برای تأمین نیاز‌های بشردوستانه خبر داد و اعلام کرد که از مجموع ۴.۱ میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای کمک‌رسانی به ساکنان غزه و کرانه باختری در سال جاری، تنها اندکی بیش از ۳۵ درصد تأمین شده است.

سازمان ملل با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و افزایش آسیب‌پذیری آوارگان در برابر بارندگی و سیلاب، بر ضرورت افزایش فوری کمک‌های مالی و تأمین امکانات لازم برای حمایت از خانواده‌های فلسطینی تأکید کرد.

بحران انسانی در نوار غزه در حالی ادامه دارد که پیامد‌های جنگ، تخریب زیرساخت‌ها و محدودیت دسترسی به امکانات اولیه زندگی، شرایط دشواری را برای صد‌ها هزار خانواده فلسطینی رقم زده است. در این میان، زنان و کودکانی که در شرایط آوارگی و بی‌ثباتی زندگی می‌کنند، با آسیب‌پذیری بیشتری روبه‌رو هستند.

هم‌زمان با فرارسیدن فصل زمستان، وضعیت سرپناه‌های آوارگان غزه نیز نگران‌کننده است. بسیاری از خانواده‌ها همچنان در چادر‌های فرسوده و آسیب‌دیده زندگی می‌کنند؛ چادر‌هایی که در برابر بارندگی و سیلاب توان مقاومت کافی ندارند.

از سوی دیگر، شماری از ساختمان‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، همچنان در وضعیت ناپایدار قرار دارند و خطر ریزش آنها، ساکنان و افرادی را که برای یافتن سرپناه به این بنا‌ها پناه می‌برند، تهدید می‌کند.

در چنین شرایطی، کمبود سرپناه ایمن و امکانات اسکان اضطراری، آسیب‌پذیری خانواده‌های آواره را در برابر سرمای زمستان دوچندان کرده است.