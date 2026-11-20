سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رفع مشکلات رسوب و ترخیص کالا در بندر امیرآباد، از تسریع روند ورود و توزیع کالا با پیگیری‌های قضایی خبر داد و تأکید کرد: قوه قضاییه با رفع موانع حقوقی، در کنار دولت برای تأمین کالا و جلوگیری از اختلال در معیشت مردم تلاش می‌کند.

جوان آنلاین: سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه بیستمین تور رسانه‌ای این مرکز در استان مازندران، در بازدید از بندر امیرآباد با اشاره به اهمیت این بندر در ورود کالا و تأثیر آن بر معیشت مردم، گفت: بندر امیرآباد با توجه به حجم کالایی که از آن وارد و به عرصه زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به مشکلاتی که داشت، مورد بازدید مستقیم رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

به گزارش ایسناف وی با اشاره به مشکل متروکه شدن و باقی ماندن کالا در این بندر، افزود: این مسئله جدی بود که الحمدلله با ورود دادگستری استان، اقدامات متعدد، نشست‌های مشترک فراوان، اقدامات خوب در جاده‌سازی اطراف بندر و اقدامات مؤثر در ترخیص کالا، اکنون شاهد روندی کاملاً آرام و بسیار سریع در آزادسازی و وارد کردن کالا در بندر امیرآباد هستیم و دادگستری استان در این زمینه سهم ویژه‌ای داشته است.

کاظمی با بیان اینکه این یکی از مصادیق اقدامات قوه قضاییه در حوزه معیشت مردم و اقتصاد کشور است، گفت: رئیس قوه قضاییه نسبت به بنادر و گمرکات توجه ویژه دارند و شاهد حضور وی در این حوزه‌ها هستیم. ورود کالا به کشور باید بدون دردسر و ترخیص آن نیز آسان باشد؛ همچنین انتقال کالا به انبار‌ها و از انبار‌ها به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها باید سهولت داشته باشد. قوه قضاییه تلاش کرده در تمامی مسیر کالا همراه باشد تا زمینه راحتی برای رسیدن کالا به دست مردم فراهم شود.

دشمن به دنبال فشار حداکثری اقتصادی و ایجاد نارضایتی است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، گفت: دشمنان در پی فشار حداکثری اقتصادی، بستن و مسدود کردن مرز‌ها و ایجاد فشار و نارضایتی شدید در کشور هستند، اما اقداماتی از این دست باعث می‌شود نه تنها آنان به نتیجه نرسند، بلکه در این شرایط شاهد وفور نعمت و کالا در کشور باشیم، از اختلالات در عرضه کالا جلوگیری شود و کالا به دست مردم برسد.

وی افزود: دشمنان قصد کردند کالا وارد کشور نشود یا اگر وارد شود با قیمت‌های بسیار گزاف باشد، اما اکنون شاهد هستیم که همه فروشگاه‌های ما در شرایط جنگی کار خود را انجام می‌دهند. یکی از وزرای کشور‌های همسایه نیز پس از سفر به ایران گفته بود تعجب می‌کند که با ورود به شهر‌های ایرانی اصلاً انگار اتفاقی نیفتاده است.

کاظمی تصریح کرد: این نتیجه زحمات دولت است که تلاش کرده فرایند‌های اقتصادی دچار چالش نشود و قوه قضاییه نیز در کنار دولت تلاش کرده هیچ مانع حقوقی وجود نداشته باشد و هر مانعی که وجود داشته را با اقتدار قضایی برطرف کند.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در ادامه بیستمین تور رسانه‌ای این مرکز و در بازدید از بندر امیرآباد با تأکید بر حساسیت قوه قضاییه نسبت به وضعیت کالا‌های اساسی در بنادر و گمرکات، گفت: در بندر امیرآباد کالای اساسی متروکه‌شده یا در معرض متروکه شدن نداریم و ورود دستگاه قضایی با حساسیت و تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ورود دادگستری و بازدید میدانی همراه بوده است.

وی افزود: در حوزه قضایی شهرستان، دادستان و رئیس کل دادگستری استان پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند و کالا‌هایی که وارد این بندر می‌شود در کمترین زمان ترخیص می‌شود. اگر مانع قانونی وجود داشته باشد که نیاز به دستور قضایی داشته باشد، همکاران قضایی با صدور دستور لازم اقدام می‌کنند.

پوریانی با اشاره به کالا‌های اساسی فاسدشدنی، گفت: نگاه ما این است که اگر اختلافی در مالکیت کالای اساسی وجود داشته باشد، نباید باعث شود کالا در انبار‌ها بماند و فاسد شود. در صورت احراز اینکه کالا جزو کالا‌های فاسدشدنی است، با دستور مقام قضایی فروخته می‌شود. در این بازدید نیز از انبار‌های ذرت و جو بازدید خواهیم کرد.

ترخیص خودرو‌های توقیف‌شده در بندر امیرآباد با ورود دادگستری

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به مشکل ترخیص خودرو‌هایی اشاره کرد که مدت‌ها پشت در‌های گمرک بندر امیرآباد توقیف مانده بود و گفت: بسیاری از مردم از شرکت‌ها خودرو‌هایی به ارزش ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر خریداری کرده بودند، اما گمرک به دلایلی اجازه ترخیص کالا را نمی‌داد؛ در حالی که پلاک خودرو صادر شده و نیروی انتظامی محدوده تردد در سطح استان را اعلام کرده بود و مجوز خروج کالا نیز صادر شده بود.

وی افزود: استدلال گمرک این بود که خریدار فقط در محدوده گمرک حق استفاده از خودرو را ندارد؛ این در حالی است که منطقه آزاد بندر امیرآباد حدود ۱۴۰۰ هکتار وسعت دارد و محدوده استفاده از خودرو‌ها باید مشخص باشد. مردم نیز نسبت به این وضعیت معترض بودند و برای هر خودرو شبی ۴ میلیون تومان حق انبارداری اخذ می‌شد.

پوریانی تصریح کرد: دادگستری استان به این موضوع ورود کرد و با دستور قضایی صادرشده، خودرو‌هایی که دپو شده بودند ترخیص شدند و این امر موجب خوشحالی مردم شد. این مسیر همچنان ادامه دارد و کسی جلوی ترخیص این خودرو‌ها را نگرفته است.

وی با اشاره به آمار خودرو‌های موجود در بندر گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۸۳۵ خودرو در بندر امیرآباد وجود دارد و روند کار در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان از ورود و دستورات دادستان و مسئولان مربوطه قدردانی کرد و گفت: پس از این بازدید، از انبار‌های کالا‌های اساسی از جمله ذرت و جو نیز بازدید خواهد شد.

در ادامه بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه در استان مازندران، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، و اصحاب رسانه از بندر امیرآباد بازدید کردند.

محمدعلی موسی‌پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد، در جمع خبرنگاران با تشریح دستاورد‌ها و اقدامات انجام‌شده در این بندر، گفت: اختلاف‌هایی که معمولاً میان صاحب کالا و فروشنده پیش می‌آید، بیشتر میان فروشنده خارجی و طرف واردکننده است و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر اختلافی ندارند. در مواردی که ماندگاری کالا پیش می‌آید، از ظرفیت قوه قضاییه استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به سرعت ورود و خروج کالا در بندر، افزود: سرعت ورود و خروج کالا بسیار عالی شده و ماندگاری کالا تقریباً به زیر دو ماه رسیده است. انتظار داریم این زمان به کمتر از این نیز برسد تا بتوانیم از ظرفیت بندر استفاده بهینه داشته باشیم.

موسی‌پور با اشاره به ظرفیت دپوی کالا، گفت: ظرفیت دپوی کالا را در راستای مسائل پدافندی و امنیتی در نظر داشتیم و بخش اعظمی از آن را به خارج از بندر منتقل کردیم و این باعث شده بتوانیم بخش مورد نیاز را انجام دهیم.

به بهره‌برداری رسیدن جاده دسترسی بندر با همت قوه قضاییه و استاندار

مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد یکی از اقدامات مهم انجام‌شده را به بهره‌برداری رسیدن جاده دسترسی بندر عنوان کرد و گفت: با همت قوه قضاییه، شخص استاندار و مجموعه مسئولان، پروژه‌ای که یک گذرگاه اصلی و شریان حیاتی محسوب می‌شد و چند سالی راکد مانده بود، در برنامه زمان‌بندی چهار ماهه فعال و به بهره‌برداری رسید و بخش زیادی از ترافیک بندر با همین جاده حل شد.

وی افزود: این جاده ۱۶ کیلومتر بعد مسافت را کاهش داده است. روزانه حدود هزار کامیون از این مسیر تردد می‌کنند و پیش‌تر به دلیل نبود جاده، تردد از راه‌های روستایی و شهر‌های اطراف صورت می‌گرفت که تبعات اجتماعی داشت. اکنون مسیر حمل‌ونقل و توزیع کالا، از جمله برای محور ساری و خراسان، آسان‌تر شده و این کار بسیار ارزشمند و ماندگاری است.

موسی‌پور با اشاره به خودرو‌های موجود در بندر، گفت: امروز ۲ هزار و ۸۳۲ دستگاه خودروی برقی و هیبریدی در بندر داریم. در ابتدا چالش‌هایی از جمله بحث پلاک موقت وجود داشت که با تعامل سازنده میان دستگاه قضا و استاندار حل شد و اکنون بخش زیادی از خودرو‌های جدید با مصرف سوخت کمتر و ایمنی بیشتر در بندر تردد می‌کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد در ادامه با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری در این بندر، گفت: چندین مورد سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران به استان معرفی شد که ظرفیت بالایی دارند و جزو صنایع تولیدی تبدیلی هستند و با عقد قرارداد، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی اقتصادی بیش از پیش خواهیم بود. در همین ایام جنگ بالای ۴.۵ همت سرمایه‌گذاری جذب کردیم و در حوزه صنایع تولیدی تبدیلی و لجستیک خدماتی سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفت.