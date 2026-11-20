فرمانده انتظامی استان یزد گفت: پنجشنبه شب در پی اعلام خبر نزاع و درگیری بین ۲ نفر در شهرستان اشکذر و فوت یکی از آنها، مأموران پلیس در محل حاضر شدند.

جوان آنلاین: سردار "علیرضا دلیری" افزود:با حضور ماموران پلیس، مشخص شد مقتول که فردی ۳۲ ساله است در یک میهمانی که بین دوستان خود برگزار کرده بودند با فردی دیگر درگیر و با چاقو مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده، اما به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از ماموران زبده پلیس اشکذر تشکیل و با هماهنگی قضایی و با انجام کار اطلاعاتی، قاتل را در یک منزل مسکونی در یکی از روستا‌های منطقه رستاق دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: قاتل که جوانی حدودا ۲۴ ساله است به قتل دوست خود در مراسم جشن تولد به خاطر اختلافات شخصی اعتراف کرد و تحویل دادسرا شد.

به گفته سردار دلیری؛ تمامی حاضران در این میهمانی دستگیر شده‌اند.

اشکذر در ۲۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.