جوان آنلاین: وزارت بهداشت غزه با محکومیت ت ومدید شش‌ماهه بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان، اعلام کرد که ۸۱ نفر از کارکنان بخش درمان همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی با شکنجه، محرومیت از خدمات پزشکی و شرایط غیرانسانی روبه‌رو هستند.

به گزارش تسنیم، این وزارتخانه تأکید کرد که تمدید بازداشت ابوصفیه بدون تفهیم اتهام و برگزاری محاکمه، نقض آشکار قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حمایت از کارکنان پزشکی و بشردوستانه است و بخشی از سیاست سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه نظام درمانی فلسطین به شمار می‌رود.

وزارت بهداشت غزه با مسئول دانستن رژیم صهیونیستی در قبال جان و سلامت پزشکان و کارکنان درمانی بازداشت‌شده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد.

این وزارتخانه همچنین از سازمان جهانی بهداشت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست با مداخله فوری، وضعیت جسمی و حقوقی بازداشت‌شدگان را بررسی کرده و برای توقف نقض حقوق آنان و تأمین حمایت بین‌المللی از کادر‌های درمانی و مراکز پزشکی فلسطین اقدام کنند.