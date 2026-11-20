پکن پس از آن که سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن بر ثابت‌ماندن موضع توکیو در قبال چین تاکید کرد، بار دیگر از ژاپن خواست آنچه را «گفتار و کردار نادرست» تاکایچی درباره مسئله تایوان خواند، اصلاح کند و به اسناد سیاسی دوجانبه در عمل پایبند باشد.

جوان آنلاین: چین روز جمعه بار دیگر از ژاپن خواست تا «گفتار و کردار نادرست خود» را در قبال تایوان اصلاح کند. این موضعگیری یک روز پس از آن انجام شد که سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن موضع دیرینه توکیو در قبال تایوان را تایید کرد.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری خود در پکن به خبرنگاران گفت: «پایبندی به چهار سند سیاسی میان چین و ژاپن یک مسئولیت سیاسی و تعهد حقوقی است که طرف ژاپنی باید آن را انجام دهد و این امر نه تنها در بیانیه‌ها، بلکه باید در عمل نیز منعکس شود.»

او افزود: «اولویت فوری ژاپن اصلاح سریع گفتار و کردار نادرست خود در قبال مسئله تایوان است؛ آنچه مهم است اتخاذ نگرش درست نسبت به مسائل تاریخی و آنچه اساسی است، شکل‌دادن درکی عینی و منطقی واقعی از چین است.»

روابط دو کشور بر سر اظهارات تاکایچی در نوامبر ۲۰۲۵ درباره پاسخ احتمالی نیرو‌های دفاعی ژاپن به تهاجم چین به تایوان متشنج شده است.

پکن این جزیره خودمختار را بخشی از قلمرو خود می‌داند و بر وحدت دوباره آن طبق اصل «چین واحد» تاکید دارد. پکن گفته است هیچ گونه حمایت نظامی مانع از تحقق وحدت دوباره تایوان نخواهد شد و اگر لازم باشد، برای آن به زور متوسل می‌شود.

تاکایچی پیش از بازگشت به خانه از شهر شنژن در جنوب شرقی چین در روز پنجشنبه، خواستار روابط «سازنده و باثبات» با پکن شد. نخست‌وزیر ژاپن در نشست دو روزه رهبران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) که به میزبانی چین در شنژن برگزار شد، شرکت کرد.

تاکایچی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که موضع اساسی ژاپن «اصلا تغییر نکرده است» و همان موضع بیانیه مشترک ژاپن و چین در سال ۱۹۷۲ است.

بر اساس این بیانیه، توکیو جمهوری خلق چین را به عنوان تنها دولت مشروع چین به رسمیت شناخت و اعلام کرد که موضع پکن مبنی بر این که تایوان «بخش جدایی‌ناپذیر» قلمرو آن است را «کاملا درک می‌کند و به آن احترام می‌گذارد.»