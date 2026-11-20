خبرگزاری رویترز نوشت که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، امروز با ایده تضمین‌های امنیتی به سبک ناتو برای اوکراین مخالفت کرد و گفت هر نوع «شبه عضویت» برای کی‌یف در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای مسکو کاملاً غیرقابل قبول است.

جوان آنلاین: ریابکوف این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پس از اجلاس برلین گفت که مساله عضویت اوکراین در ناتو باید دوباره بررسی شود.

به گزارش ایرنا، جرد کوشنر، مذاکره‌کننده آمریکا نیز در همان مراسم گفت که او و استیو ویتکاف «موضع روس‌ها در قبال این موضوع که هرگونه تضمین امنیتی برای اوکراین بر اساس ماده ۵ خواهد بود، نرم کرده‌اند.»

این گفته اشاره به بند کلیدی دفاع جمعی این اتحاد است که حمله به یک عضو را حمله به همه دانسته و اعضای دیگر پیمان را موظف می‌کند تا به برقراری نظم کمک کنند.

ریابکوف افزود: در مورد اوکراین، ماهیت تغییرناپذیر درخواست ما مبنی بر عدم پیوستن این کشور به ناتو باید مشخص باشد. وقتی این اتفاق بیفتد، موضوع ضمانت‌های امنیتی می‌تواند به نحوی مورد بحث قرار گیرد.

وی همچنین تأیید کرد که در حال بررسی سفر احتمالی نمایندگان انگلیس، آلمان و فرانسه به مسکو است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیروز (۲۸ آبان) گفته بود که روسیه پیشنهاد داده فرستادگان اروپایی قبل از تصمیم‌گیری در مورد قالب مذاکرات بیشتر، برای روشن شدن موضع خود در مورد مذاکرات صلح اوکراین به روسیه بروند.