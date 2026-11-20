منابع عراقی به تشریح آخرین روند تحولات مربوط به جرف النصر در استان بابل پرداختند.

جوان آنلاین: به نقل از واع، منابع عراقی اعلام کردند که یگان‎‌های امنیتی مشترک، ورود به منطقه جرف النصر در شمال استان بابل را به منظور استقرار در این منطقه آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، ورود یگان‌های مشترک امنیتی به منطقه جرف‌النصر با هدف استقرار نیرو‌های جدید در این منطقه آغاز شده است.

نیرو‌های مشترک امنیتی، طبق دستورالعمل‌های فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، به سمت مرکز ناحیه جرف‌النصر حرکت خواهند کرد. هم اکنون نیرو‌های امنیتی حرکت خود را از ایست‌وبازرسی الحامیه به سمت منطقه فاضلیه آغاز کرده‌اند.

مقامات ارشد امنیتی عراق در کنفرانسی خبری که در منطقه جرف النصر در شمال استان بابل برگزار شد، ضمن اعلام افتتاح قرارگاه مرکزی برای کنترل و فرماندهی در این منطقه، آغاز استقرار یگان‌های جایگزین پلیس و حشد شعبی در جرف النصر را اعلام کردند.

سرلشکر احمد حاتم حمید، فرمانده قرارگاه مرکزی کنترل و فرماندهی، امروز جمعه از افتتاح این قرارگاه در منطقه جرف‌النصر خبر داد و اعلام کرد که فرماندهی آن بر عهده پلیس فدرال عراق خواهد بود.

وی در نشستی خبری گفت، استقرار نیرو‌ها و اجرای عملیات جایگزینی یگان‌ها از امروز آغاز می‌شود و تمامی مناطق جرف‌النصر را در بر می‌گیرد. این عملیات تحت نظارت مستقیم قرارگاه کنترل و فرماندهی انجام خواهد شد.

وی افزود: عملیات جایگزینی یگان‌ها در منطقه جرف‌النصر بر اساس یک جدول زمانی مشخص انجام خواهد گرفت.

صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق نیز در این کنفرانس خبری گفت: عملیات استقرار نیرو‌ها و جایگزینی یگان‌های مسئولیت از امروز آغاز می‌شود. همچنین فرمانده کل نیرو‌های مسلح، اختیارات کامل را به قرارگاه مرکزی مسئول واگذار کرده است تا امنیت را برقرار و قانون را در منطقه جرف‌النصر اجرا کند.

سرلشکر ستاد حامد الحسینی فرمانده پلیس انرژی عراق نیز در این کنفرانس خبری تاکید کرد، مسئولیت نیرو‌های ما حفاظت از مجموعه خطوط لوله در سراسر عراق است؛ علاوه بر آن، حفاظت از یک مجموعه خط لوله به طول ۱۰۰ کیلومتر در منطقه جرف‌النصر نیز بر عهده ما است.

وی افزود: پلیس فدرال یک گردان از نیرو‌های کماندو را در داخل منطقه جرف‌النصر مستقر کرده است تا مسئولیت حفاظت از خطوط لوله انتقال نفت را بر عهده بگیرد.

سرلشکر سعد معن رئیس اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق نیز گفت: قرارگاه فرماندهی در منطقه جرف‌النصر افتتاح شده و فرماندهی آن بر عهده پلیس فدرال خواهد بود.

وی همچنین اشاره کرد که از امروز، عملیات استقرار یگان‌ها و سازمان‌دهی وظایف در چارچوب مأموریت تحویل گرفتن مسئولیت امنیتی در این منطقه آغاز خواهد شد.

وی افزود: جاده اصلی که منطقه فاضلیه را به سمت استان کربلای مقدس متصل می‌کند، از ساعت ۶ صبح فردا بازگشایی خواهد شد.

معن همچنین تأکید کرد: ساکنان جرف‌النصر به‌زودی به مناطق محل سکونت خود بازخواهند گشت.

یاسر العیساوی معاون رئیس ستاد کل نیرو‌های حشد شعبی نیز در این کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت، تمامی یگان‌ها و تیپ‌های حشد شعبی از دستور فرمانده کل نیرو‌های مسلح تبعیت می‌کنند و عملیات بازآرایی و استقرار مجدد نیرو‌ها در منطقه جرف‌النصر را آغاز کرده‌اند.

به گفته العیساوی، همکاری گسترده‌ای میان تمامی یگان‌های مستقر در جرف‌النصر وجود دارد.