جوان آنلاین: سه مقام دولتی تایوان می‌گویند دولت تایپه نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را به شرکت متا گزارش داده است که به گفته آن، بخشی از کارزار اطلاعاتی چین برای اثرگذاری بر انتخابات هفته آینده در این جزیره هستند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این مطلب گزارش داد که اظهارات مقام‌های آگاه از موضوع و گزارش‌های دولتی که این بررسی کرده است، حاکی از آن است که مقام‌های تایوانی در هفته‌های اخیر این حساب‌ها را در «تردز» -پلتفرم متنیِ متعلق به شرکت متا شناسایی کردند که در تایوان محبوب است.

مقام‌ها به این حساب‌ها به‌عنوان ابزار‌های احتمالی عملیات هماهنگ چین برای اثرگذاری بر افکار عمومی مشکوک بودند.

بر اساس یکی از گزارش‌ها، تقریبا همه این حساب‌ها طی چهار ماه گذشته ایجاد شده‌اند و به نظر می‌رسد به‌صورت دسته‌ای ساخته شده باشند. بیشتر آنها نیز به‌عنوان حساب‌های چینی شناسایی شده‌اند.

انتخابات ۲۸ نوامبر برای انتخاب شهرداران و روسای شهرستان‌ها، معیار مهمی برای سنجش میزان حمایت از حزب دموکراتیک پیشروی حاکم تایوان است؛ حزبی که چین آن را نیرویی «جدایی‌طلب» می‌خواند و از تعامل با آن خودداری می‌کند. این انتخابات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری اوایل سال ۲۰۲۸ برگزار می‌شود.

به نوشته رویترز، مقام‌های تایوانی نگرانند پکن که تایوانِ دارای حکومت دموکراتیک را بخشی از قلمرو خود می‌داند و استقلال آن را به‌رسمیت نمی‌شناسد، کارزار‌های آنلاین خود را برای اثرگذاری بر رای‌دهندگان پیش از انتخابات تشدید کرده باشد.

پکن بر وحدت دوباره تایوان ذیل اصل «چین واحد» تاکید دارد، اما تایپه ادعای حاکمیت پکن را رد می‌کند.

سخنگوی متا، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام، گفت که این شرکت حساب‌هایی را که دولت تایوان گزارش کرده بود حذف کرده است؛ بسیاری از این حساب‌ها پیش‌تر نیز به‌وسیله سامانه‌های متا غیرفعال شده بودند.

این سخنگو در بیانیه‌ای گفت هیچ‌یک از این «حساب‌های جعلی کم‌کیفیت» درباره موضوعات مرتبط با انتخابات مطلبی منتشر نکرده بودند و بیشترشان هم دنبال‌کننده‌ای نداشتند. او افزود: «به اقدام علیه حساب‌هایی که سیاست‌های ما را نقض می‌کنند ادامه خواهیم داد.»

مقام‌های تایوانی نیز تایید کرده‌اند که برخی از حساب‌ها حذف شده‌اند.

سه مقام امنیتی تایوان که درباره این موضوع تحقیق می‌کنند، به شرط فاش نشدن هویتشان به دلیل حساسیت موضوع گفتند این فعالیت بخشی از آنچه «الگویی گسترده‌تر از انتشار اطلاعات نادرست، دامن‌زدن به روایت‌های سیاسی تفرقه‌انگیز و تلاش برای تضعیف اعتماد به دموکراسی» خواند، است.

یکی از این مقام‌ها گفت: «لزوما از شما نمی‌خواهند که از نامزد‌های خاصی حمایت کنید، بلکه مردم را به جان هم می‌اندازند، از دموکراسی دل‌زده‌شان می‌کنند، باعث می‌شوند تصمیم بگیرند رای ندهند و شکاف‌های انتخاباتی را تشدید می‌کنند.»

یکی از مقام‌های شورای امنیت ملی تایوان به رویترز گفت چین برای اثرگذاری بر فضای گفت‌و‌گو درباره انتخابات تایوان از شبکه‌های اجتماعی و ابزار‌های دیگری استفاده کرده است. او افزود که تایپه برای اطمینان از این که نیرو‌های خارجی بر انتخابات تاثیر نمی‌گذارند، به همکاری با متحدان و پلتفرم‌های مسئول ادامه خواهد داد.

رسانه انگلیسی در ادامه گزارش داد: مقام‌های تایوانی گفتند تردز به‌دلیل محبوبیتش در تایوان هدف این کارزار ادعایی بوده است و افزودند حساب‌های مشابهی در اینستاگرام شناسایی نکرده‌اند.

بر اساس یکی از گزارش‌های دولتی، از میان ۲ هزار و ۴۰۰ حساب تردز که تایوان گزارش کرده بود، ۷۴ درصد چین را به‌عنوان محل فعالیت خود ثبت کرده بودند، حدود ۲۵ درصد مکانی را مشخص نکرده بودند و یک درصد روسیه را ثبت کرده بودند. در این گزارش آمده است که حساب‌ها در ۲۷ گروه قرار می‌گرفتند و از نام‌های چینی مشابه و شناسه‌های عددی متفاوت استفاده می‌کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد آنها به‌صورت دسته‌ای ساخته شده‌اند.

در این گزارش آمده است: «ارزیابی ما این است که این دسته از حساب‌ها به‌شکل انبوه به‌دست گردانندگانی در چین یا روسیه و احتمالا با هدف اثرگذاری بر انتخابات محلی تایوان در سال ۲۰۲۶ ایجاد شده‌اند.»

یکی دیگر از مقام‌ها گفت این حساب‌ها اغلب برای جلب اعتماد، ابتدا وانمود می‌کردند که کاربران عادی تایوانی هستند و درباره علایق روزمره، مانند فال‌گیری، مطلب منتشر می‌کردند. او افزود که «یک روز شروع می‌کنند به انتقاد از دولت و حمله به نامزدها؛ سپس می‌گویند از حزب حاکم ناامید شده‌اند و به همین دلیل دیگر رای نخواهند داد.»

همچنین به گفته مقام‌های تایوانی و بر اساس یک گزارش داخلی دیگر، تایپه همچنین به متا اطلاع داده است که حدود ۲۶۰ حساب کاربری بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ ویدیوی تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کرده‌اند که بخشی از کارزار چین بوده‌اند. بر اساس این گزارش، ویدیو‌ها ۲.۳۵ میلیون تعامل، از جمله نظر و بازنشر، داشته‌اند که بیشتر آنها سیاستمداران و سیاست‌های حزب دموکراتیک پیشرو را هدف گرفته بودند.