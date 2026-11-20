جوان آنلاین: به نقل از المنار، رسانه‌های لبنانی از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه «وادی الحجیر» را هدف قرار داد.

خبرنگار المناز به حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به شهرک بنی حیان در جنوب لبنان اشاره کرد.

همزمان، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک «کفرتبنیت» در جنوب لبنان را در دو نوبت هدف حمله هوایی قرار دادند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اخیرا با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.