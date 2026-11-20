جوان آنلاین: پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان برای ثبت‌نام غیرحضوری باید تا دوشنبه دوم آذرماه به سامانه آموزشی گلستان دانشگاه فرهنگیان به نشانی https://education.cfu.ac.ir/home/default.htm مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، همچنین ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان از روز سه‌شنبه سوم تا شنبه هفتم آذرماه انجام می‌شود و داوطلبان باید با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دانشگاه فرهنگیان استان محل قبولی خود مراجعه کنند. بر اساس اعلام این دانشگاه، کلاس‌های درس دانشجو معلمان جدید از روز یکشنبه هشتم آذرماه آغاز خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام

پذیرفته‌شدگان باید اصل کارت ملی یا رسید ثبت‌نام کارت هوشمند ملی خود را ارائه کنند. همچنین برای دریافت تأییدیه مدرک تحصیلی و سوابق فارغ‌التحصیلی، لازم است به سامانه وزارت آموزش و پرورش به نشانی https://emt.medu.ir مراجعه کنند.

داوطلبان پس از ورود به سامانه و تعیین دوره و نظام آموزشی خود، باید درخواست ارسال دو مدرک شامل «تأییدیه مدرک تحصیلی» و «سوابق فارغ‌التحصیلی» را به دانشگاه محل قبولی ثبت کنند. پس از تکمیل فرایند، برای هر یک از مدارک یک کد پیگیری جداگانه صادر می‌شود که پذیرفته‌شدگان باید این کد‌ها را به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند تا مدارک مورد نیاز از طریق سامانه دریافت شود.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، فارغ‌التحصیلان شهریورماه سال ۱۳۹۵ و پس از آن نیازی به مراجعه حضوری به مدارس یا ادارات آموزش و پرورش محل تحصیل خود ندارند.

در مقابل، فارغ‌التحصیلان خردادماه سال ۱۳۹۵ و پیش از آن باید با کد پیگیری صادرشده از سامانه و مدارک تحصیلی مورد نیاز ثبت‌نام دانشگاه، به اداره آموزش و پرورش محل فارغ‌التحصیلی خود مراجعه کنند تا کارشناس مسئول سنجش پس از بررسی و تأیید مدارک، نسبت به اسکن و بارگذاری آنها در سامانه اقدام کند.

ضوابط ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دارای مدارک حوزوی و مشمولان نظام وظیفه

پذیرفته‌شدگان دارای مدارک حوزوی نیز باید موافقت‌نامه رسمی و بدون قید و شرط و اصل یا گواهی مدرک فارغ‌التحصیلی خود را که تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده باشد، از مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان یا قم ارائه کنند.

بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۸۳، طلاب حوزه‌های علمیه دارای مدرک سطح یک، صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی هستند و ادامه تحصیل آنها مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی خواهد بود.

همچنین پذیرفته‌شدگان مرد باید مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه خود را مطابق توضیحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ارائه کنند.