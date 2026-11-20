جوان آنلاین: دولت کانادا اعلام کرد مذاکرات این کشور با آمریکا برای کاهش تعرفه‌های تجاری همچنان به نتیجه نرسیده و واشنگتن تاکنون انعطاف قابل‌توجهی در مواضع خود نشان نداده است.

بر اساس گزارش رویترز، تعرفه‌های آمریکا بر خودرو‌های وارداتی از کانادا قرار است از ژانویه ۲۰۲۷ از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد.

این تصمیم نگرانی‌هایی را درباره آینده زنجیره تأمین صنعت خودروسازی آمریکای شمالی ایجاد کرده است؛ صنعتی که تولید قطعات و مونتاژ خودرو در آن به‌شدت به همکاری کارخانه‌های دو کشور وابسته است.

دومنیک لوبلان، وزیر تجارت کانادا، اعلام کرد اتاوا در صورت تغییر موضع واشنگتن آماده است مذاکرات را به‌سرعت پیش ببرد، اما توافق احتمالی باید منافع اقتصادی و صنعتی کانادا را تأمین کند.

شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی هشدار داده‌اند افزایش تعرفه‌ها می‌تواند هزینه تولید خودرو را بالا ببرد، به از دست رفتن مشاغل منجر شود و فعالیت برخی کارخانه‌ها را با اختلال مواجه کند.

دولت کانادا همچنین تأکید کرده است حتی در صورت دستیابی به توافق تجاری جدید، ممکن است بخشی از تعرفه‌های مربوط به فولاد و خودرو همچنان برقرار بماند.