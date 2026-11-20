مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از برنامه افزایش سرمایه این صندوق از ۳۰۰ میلیارد تومان به یک‌هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: با تحقق این افزایش سرمایه، ظرفیت صدور ضمانت‌نامه صندوق از یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کنونی به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ اقدامی که با هدف تسهیل تأمین مالی و حمایت از تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی کوچک دنبال می‌شود.

جوان آنلاین: شاهپور قاسمی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار با تشریح مأموریت‌ها، عملکرد و برنامه‌های صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: این صندوق در سال ۱۳۸۳ با عنوان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری و با مصوبه مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و در ابتدای فعالیت، مأموریت اصلی آن صرفاً صدور ضمانت‌نامه برای واحد‌های صنعتی کوچک بود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بر اساس تعریف صندوق، واحد‌های تولیدی دارای مجوز که کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی دارند، در گروه صنایع کوچک قرار می‌گیرند و می‌توانند در سراسر کشور از خدمات و حمایت‌های این مجموعه استفاده کنند.

قاسمی با اشاره به توسعه مأموریت‌های صندوق در برنامه هفتم توسعه گفت: در سال ۱۴۰۳، دو مأموریت جدید شامل صدور بیمه‌نامه و پرداخت تسهیلات به وظایف صندوق اضافه شد و به همین دلیل عنوان آن از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تغییر کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه مأموریت اصلی صندوق شامل صدور ضمانت‌نامه، صدور بیمه‌نامه و پرداخت تسهیلات است.

وثایق آسان‌تر و کارمزد کمتر برای حمایت از صنایع کوچک

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تسهیل شرایط دریافت ضمانت‌نامه را یکی از مزیت‌های اصلی این صندوق دانست و گفت: کارمزد صدور ضمانت‌نامه در صندوق نسبت به بانک‌ها کمتر است و شرایط ارائه وثایق نیز با سهولت بیشتری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تفاوت سازوکار صندوق با نظام بانکی افزود: یکی از مزیت‌های مهم صندوق، امکان پذیرش محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه است؛ موضوعی که با وجود پیش‌بینی در قوانین، معمولاً از سوی بانک‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

قاسمی اضافه کرد: علاوه بر محل اجرای طرح، خودرو، املاک واقع در شهرستان‌ها و زمین نیز می‌توانند در چارچوب ضوابط صندوق به‌عنوان وثیقه پذیرفته شوند. هدف این است که واحد‌های تولیدی برای دریافت ضمانت‌نامه و استفاده از تسهیلات با موانع کمتری مواجه باشند.

وی همچنین از مکانیزه شدن فرآیند صدور ضمانت‌نامه خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند از زمان ثبت درخواست، بارگذاری مدارک و طی مراحل اعتبارسنجی، تمام فرآیند را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و تنها برای دریافت ضمانت‌نامه نیاز به مراجعه حضوری خواهند داشت.

افزایش سقف ضمانت‌نامه تعهد پرداخت به ۲۰ میلیارد تومان

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک درباره سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور اظهار کرد: در حال حاضر دو نوع ضمانت‌نامه در صندوق صادر می‌شود که شامل ضمانت‌نامه تعهد پرداخت با سقف ۱۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه پیمانکاری با سقف ۲۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش هزینه‌ها و نیاز‌های مالی صنایع، افزایش سقف ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اداری مربوط به آن انجام شده است.

ظرفیت صدور ضمانت‌نامه به ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد

قاسمی با تشریح برنامه افزایش سرمایه صندوق گفت: سرمایه کنونی صندوق ۳۰۰ میلیارد تومان است و با توجه به منابع نقدی تأمین‌شده، گزارش افزایش سرمایه تهیه و مراحل کارشناسی و بررسی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: گزارش بازرس و حسابرس نیز دریافت شده و در حال حاضر منتظر تصویب مجمع هستیم تا سرمایه صندوق به یک‌هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک توضیح داد: بر اساس ضوابط موجود، سقف صدور ضمانت‌نامه صندوق حداکثر ۶ برابر سرمایه آن است؛ بنابراین با سرمایه کنونی ۳۰۰ میلیارد تومانی، ظرفیت صدور ضمانت‌نامه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که با تحقق افزایش سرمایه به یک همت، این ظرفیت به ۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

قاسمی با اشاره به عملکرد صندوق از زمان تأسیس تاکنون اظهار کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون حدود ۳.۳ همت ضمانت‌نامه برای حمایت از صنایع کوچک صادر شده است. همچنین در هشت ماه نخست امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای واحد‌های صنعتی صادر کرده‌ایم.

شرکت‌های دانش‌بنیان با وثایق کمتری حمایت می‌شوند

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی صندوق از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکار‌های نوپا گفت: در فرآیند اعتبارسنجی شرکت‌ها، شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی وضعیت متقاضیان در نظر گرفته شده است و شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل ماهیت فعالیت و شرایط خاص تأسیس، از امتیاز ویژه‌ای برخوردارند.

قاسمی افزود: این شرکت‌ها در رتبه‌بندی اعتباری یک رتبه بالاتر قرار می‌گیرند که موجب کاهش میزان وثایق موردنیاز برای دریافت خدمات صندوق می‌شود.

وی با بیان اینکه تسریع در ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: تلاش می‌کنیم فرآیند اعتبارسنجی این شرکت‌ها خارج از نوبت انجام شود تا بتوانند در زمان کوتاه‌تری از حمایت‌های مالی صندوق استفاده کنند.

حمایت‌های صندوق به افزایش ۱۱۰ نفری اشتغال منجر شد

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک درباره تأثیر خدمات این مجموعه بر اشتغال واحد‌های تولیدی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از واحد‌هایی که از خدمات صندوق استفاده کرده‌اند، حدود ۱۱۰ نفر به نیروی انسانی این واحد‌ها اضافه شده است.

وی با تأکید بر نقش ضمانت‌نامه‌ها در تأمین سرمایه در گردش صنایع کوچک افزود: بخش مهمی از ضمانت‌نامه‌های صادرشده با هدف تأمین سرمایه در گردش و تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی است.

قاسمی ادامه داد: اگر نقدینگی موردنیاز این واحد‌ها تأمین نشود، ممکن است ظرفیت تولید کاهش یابد و در ادامه تعدیل نیرو و کاهش اشتغال اتفاق بیفتد؛ بنابراین حمایت‌های صندوق علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال، به حفظ اشتغال موجود نیز کمک می‌کند.

کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش صنایع کوچک است

قاسمی، مهم‌ترین مشکل صنایع کوچک کشور را کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی بیان کرد و گفت: بررسی‌های انجام‌شده در صندوق نشان می‌دهد اصلی‌ترین چالش این واحدها، دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش است.

وی افزود: از این رو، وظیفه صندوق و سایر نهاد‌های مالی باید تسهیل تأمین نقدینگی و افزایش سرعت دسترسی صنایع به منابع مالی باشد تا چرخه تولید متوقف نشود.

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به تاب‌آوری صنایع کوچک در شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌های اخیر اظهار کرد: این واحد‌ها با وجود محدودیت‌ها تلاش کرده‌اند فعالیت خود را حفظ کنند، اما توان مالی آنها نیز محدود است و در برخی موارد، ادامه فعالیت نیازمند حمایت جدی نهاد‌های تأمین مالی است.

وی همچنین از توزیع منابع تسهیلاتی با رویکرد عدالت منطقه‌ای خبر داد و گفت: برای استان‌های مختلف، با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، نوع فعالیت واحد‌های تولیدی و اطلاعات دریافت‌شده از مسئولان استانی، سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده است تا تسهیلات متناسب با نیاز و ظرفیت هر منطقه پرداخت شود.

طراحی بیمه تکمیلی مشترک برای کارکنان صنایع کوچک

قاسمی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به مأموریت جدید صندوق در حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات واحد‌های کوچک صنعتی، دشواری دسترسی به بیمه تکمیلی برای کارکنان است، زیرا بسیاری از شرکت‌های بیمه برای ارائه این خدمات، حداقل تعداد مشخصی از کارکنان را مطالبه می‌کنند.

وی افزود: در حال طراحی سازوکاری هستیم تا چند واحد صنعتی کوچک بتوانند به‌صورت مشترک از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند. در این زمینه با چند شرکت بیمه نیز مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است تا امکان بهره‌مندی کارکنان صنایع کوچک از این خدمات فراهم شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: علاوه بر بیمه تکمیلی، طراحی و بررسی محصولات بیمه‌ای دیگری از جمله بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت مدنی برای واحد‌های صنعتی کوچک نیز در دستور کار قرار دارد.

فراخوان به واحد‌های تولیدی کوچک برای استفاده از خدمات صندوق

قاسمی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های حمایتی صندوق گفت: همه واحد‌های تولیدی دارای مجوز که کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی دارند، می‌توانند در سراسر کشور از خدمات صندوق شامل ضمانت‌نامه، تسهیلات و بیمه‌نامه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه صندوق مجموعه‌ای صددرصد دولتی و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، از واحد‌های صنعتی کوچک خواست در صورت مواجهه با مشکلات تأمین وثایق و دریافت تسهیلات، از ظرفیت‌های حمایتی این صندوق استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تأکید کرد: این صندوق آمادگی دارد در چارچوب منابع و ظرفیت‌های خود، برای تسهیل تأمین مالی و کمک به تداوم فعالیت صنایع کوچک، خدمات لازم را ارائه کند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) صبح سه‌شنبه با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و فعالان صنعت مالی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، ابزار‌ها و راهکار‌های نوین در حوزه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مالی، از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه میزبان مجموعه‌ای از نهاد‌ها و فعالان نظام مالی کشور است.

بر اساس آمار اعلام‌شده پیش از افتتاح، بیش از ۱۰۰ مجموعه برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند که در میان آنها ۱۱ بانک، ۹ شرکت بیمه و بیش از ۵۰ مجموعه فعال در بازار سرمایه قرار دارند.