واتس‌اپ در حال افزایش ظرفیت گروه‌های خود از ۱۰۲۴ به ۱۵۰۰ عضو است؛ قابلیتی که به‌تدریج برای کاربران اندروید و iOS منتشر می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از WABetaInfo، واتس‌اپ در حال عرضه تدریجی امکان افزایش تعداد اعضای گروه‌ها به ۱۵۰۰ نفر است. این تغییر علاوه بر گروه‌های معمولی، گروه‌های زیرمجموعه انجمن‌های واتس‌اپ (Communities) را نیز شامل می‌شود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، گروه‌های فعلی نیز به‌صورت خودکار از ظرفیت جدید پشتیبانی خواهند کرد و مدیران برای استفاده از آن نیازی به تغییر تنظیمات ندارند. در نتیجه، گروه‌هایی که پیش‌تر به سقف ۱۰۲۴ عضو رسیده بودند، با فعال‌شدن این قابلیت می‌توانند حداکثر ۴۷۶ عضو جدید بپذیرند.

این قابلیت در حال حاضر برای برخی کاربران نسخه‌های جدید واتس‌اپ در اندروید و iOS فعال شده و قرار است به‌تدریج در اختیار کاربران بیشتری قرار بگیرد؛ بنابراین ممکن است همه کاربران در حال حاضر به ظرفیت جدید دسترسی نداشته باشند.

گفتنی است محدودیت ۲۰۰۰ نفری گروه‌های اطلاع‌رسانی انجمن‌های واتس‌اپ تغییری نمی‌کند؛ زیرا این گروه‌ها پیش از این نیز از ظرفیت بالاتری برخوردار بوده‌اند