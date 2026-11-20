رئیس‌جمهور چین، در دیدار با نخست‌وزیر استرالیا، از بهبود روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و گسترش همکاری‌های دوجانبه تمجید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از گاردین، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار با آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، از بهبود روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و گسترش همکاری‌های دوجانبه تمجید کرد.

این دیدار در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شنژن برگزار شد.

شی جین‌پینگ با اشاره به تحولات روابط دو کشور طی سال‌های اخیر، اعلام کرد همکاری‌های دوجانبه عمیق‌تر شده و روابط اقتصادی به مسیر باثبات‌تری بازگشته است.

روابط تجاری چین و استرالیا در سال‌های گذشته به‌دلیل اختلافات سیاسی و محدودیت‌های تجاری با تنش مواجه شده بود. پکن در آن دوره تعرفه‌ها و محدودیت‌هایی را بر برخی کالا‌های صادراتی استرالیا از جمله جو، گوشت گاو، خرچنگ دریایی، زغال‌سنگ و چوب اعمال کرد که ارزش آنها حدود ۲۰ میلیارد دلار استرالیا برآورد شده بود.

بخش قابل‌توجهی از این محدودیت‌ها در پی بهبود روابط دیپلماتیک دو کشور برداشته شده است؛ با این حال، موضوع دسترسی صادرات گوشت گاو استرالیا به بازار چین همچنان از مسائل مورد اختلاف دو طرف محسوب می‌شود.

نخست‌وزیر استرالیا نیز با مثبت ارزیابی کردن روند روابط دوجانبه، بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی در کنار گفت‌و‌گو درباره اختلافات تأکید کرد.

گسترش روابط تجاری چین و استرالیا می‌تواند بر صادرات محصولات کشاورزی، مواد معدنی و سایر کالا‌های راهبردی این کشور به بازار چین تأثیرگذار باشد.