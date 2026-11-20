نشست دوستانه ترامپ با پوتین و شی در کشور چین، بدون دستاورد ملموس در پرونده‌های مهم بین‌المللی پایان یافت.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی از نخستین نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در شنژن چین نوشت که این دیدار با وجود نمایش صمیمیت و اظهارات امیدوارکننده درباره صلح، به دستاورد ملموسی در مهم‌ترین پرونده‌های بین‌المللی منجر نشد.

به گزارش تسنیم، به نوشته این روزنامه، ترامپ در نشست ۸۰ دقیقه‌ای سه رهبر درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای سخن گفت، اما بدون ارائه طرح مشخص یا ترسیم مسیر عملی برای خلع سلاح، صرفاً بر ادامه گفت‌و‌گو‌ها تأکید کرد. در بیانیه مشترک نیز طرف‌ها تنها بر ادامه رایزنی برای کاهش خطرات هسته‌ای توافق کردند و درباره کنترل تسلیحات، هوش مصنوعی و رقابت فناوری آمریکا و چین تصمیم مشخصی اعلام نشد.

نیویورک‌تایمز نوشت دستاورد اصلی ترامپ از این نشست، فرصتی برای نمایش روابط دوستانه با شی و پوتین و ثبت تصاویر دیپلماتیک بود؛ در حالی که هیچ پیشرفت تازه‌ای در مذاکرات پایان جنگ اوکراین اعلام نشد. پوتین نیز پس از دیدار تأکید کرد که قصد مذاکره با اوکراین را ندارد.

این روزنامه همچنین خاطرنشان کرد که میزبانی تشریفاتی چین و استقبال گرم از ترامپ، به او امکان داد از بهبود روابط شخصی با شی سخن بگوید؛ در حالی که رئیس‌جمهور چین بر ضرورت اقدامات عملی برای اجرای توافق‌های دو طرف تأکید کرد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، ترامپ در این سفر بار دیگر پوتین را دوست خود خواند و با بازگرداندن او به صحنه دیپلماسی قدرت‌های بزرگ، فرصتی برای کاهش انزوای بین‌المللی رهبر روسیه فراهم کرد؛ بی‌آنکه نتیجه‌ای ملموس در مسیر پایان جنگ اوکراین به دست آید.