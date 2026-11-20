جوان آنلاین: بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران در استان یزد، با اشاره به اجرای یک پروژه بین‌المللی با همکاری طرف چینی اظهار کرد: این پروژه با هدف شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات مؤثر برای کنترل و مقابله با پدیده گردوغبار و هم‌زمان حمایت از تنوع زیستی و تقویت پایداری اکوسیستم‌های طبیعی در دو منطقه کشور در حال پیگیری است.

وی افزود: این طرح به‌صورت هم‌زمان در دو منطقه مهم کشور، شامل منطقه توران در استان سمنان و منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران در استان یزد، اجرا خواهد شد و تلاش می‌کنیم با شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه، مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر و متناسب با شرایط بوم‌شناختی آنها را اولویت‌بندی و در قالب یک برنامه عملیاتی تدوین کنیم.

رایگانی با تأکید بر ضرورت پیوند میان مدیریت گردوغبار و حفاظت از محیط زیست بیان کرد: هدف این است که اقداماتی انتخاب و اجرا شوند که علاوه بر کاهش کانون‌ها و آثار گردوغبار، به بهبود وضعیت اکوسیستم، حفاظت از زیستگاه‌ها و تقویت تنوع زیستی منطقه نیز کمک کنند.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با اشاره به نشست مشترک برگزارشده در استان یزد گفت: در این نشست با حضور کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان، مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری و اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد، ظرفیت‌ها و راهکار‌های اجرایی بررسی شد تا بتوانیم اقدامات دارای اولویت برای سال میلادی ۲۰۲۶ را با مشارکت مجموعه‌های تخصصی و علمی مشخص کنیم.

وی با اشاره به محدودیت زمانی برای اجرای برنامه‌های سال جاری میلادی تصریح کرد: با توجه به نزدیکی به پایان سال ۲۰۲۶ و با امعان نظر به اینکه پروژه نیز به‌تازگی ابلاغ شده است، فرصت محدودی برای تصمیم‌گیری فاز اول اعتبارات وجود دارد. به همین دلیل، نشست‌های کارشناسی امروز و فردا برگزار می‌شود تا با بهره‌گیری از دیدگاه دانشگاهیان، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات اولویت‌دار هرچه سریع‌تر مشخص و زمینه اجرای آنها فراهم شود.

رایگانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، بتوانیم در فرصت باقی‌مانده به برنامه‌ای عملیاتی و اثربخش دست پیدا کنیم؛ برنامه‌ای که ضمن کمک به کنترل گردوغبار، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی منطقه کالمند بهادران را نیز به دنبال داشته باشد.