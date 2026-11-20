قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۴ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید.

جوان آنلاین: قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۴ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت معاملات آتی نفت خام «وِست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز ۱۹ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۸۳ دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید.

قرارداد ژانویه این شاخص که حجم معاملات بیشتری دارد، با ۲۰ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به قیمت ۸۲ دلار و ۶۴ سنت معامله شد.

روز پنجشنبه، قیمت هر دو شاخص نفتی تغییر چندانی نداشت، اما اکنون نفت برنت در مسیر ثبت کاهش هفتگی ۳.۵ درصدی و قرارداد دسامبر نفت «وِست تگزاس اینترمدیت» در مسیر افت هفتگی ۶ درصدی قرار دارند که سومین کاهش هفتگی متوالی هر دو شاخص خواهد بود.