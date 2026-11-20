کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع موج دریا تا روز شنبه خبر داد و گفت: خلیج فارس از یکشنبه تا سه‌شنبه شرایط نسبتاً آرامی خواهد داشت.

جوان آنلاین: حسین شکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از ظهر امروز با افزایش سرعت وزش باد شمالی در مناطق جنوبی خلیج فارس و تداوم وزش آن طی روز شنبه در سطح خلیج فارس، سواحل و فراساحل استان، نسبتا مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه، وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل جنوبی استان، شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل شمالی و مرکزی از فردا صبح شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از صبح فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.