وزیر امور خارجه چین، نشست سران چین، روسیه و آمریکا را رویدادی تاریخی و بسیار مهم خواند که در تاریخ ثبت خواهد شد و گفت: چین، روسیه و ایالات متحده به عنوان قدرت‌های بزرگ جهانی و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت سنگینی در راستای ترویج صلح و امنیت جهانی بر عهده دارند.

جوان آنلاین: وانگ یی وزیر خارجه چین ضمن تشریح نتایج سی و سومین نشست غیررسمی رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اَپک) و رویداد‌های پیرامون آن برای خبرنگاران چینی و خارجی اظهار کرد که امسال به عنوان «سال چینِ اَپک» نام‌گذاری شده است. نشست‌های وزرا در حوزه‌های گوناگون به بیش از ده دستاورد مهم انجامید که مفاهیم «گشایش»، «نوآوری» و «همکاری» به عنوان محور‌های اصلی در سراسر این سال مطرح بودند.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: در حوزه گشایش، نشست وزرای مسئول امور تجاری با صدور «بیانیه سوجو»، بر تعهد به پیشبرد همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و تعمیق توسعه «منطقه تجارت آزاد آسیا-اقیانوسیه» (FTAAP) تأکید کردند. در زمینه نوآوری، نشست وزرای مسئول اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی با انتشار «بیانیه چنگدو»، پیشنهاد بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را برای تقویت ایجاد یک «جامعه آسیا-اقیانوسیه» مطرح نمودند.

بر اساس گزارش CGTN، وزیر خارجه چین افزود: در بخش همکاری، نشست وزرای مسئول منابع انسانی «بیانیه نان‌جینگ» را صادر کردند که بر سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی، بهبود وضعیت اشتغال و معیشت، و ارتقای رفاه عمومی تمرکز دارد. همچنین در اجلاس رهبران تجاری اَپک، «ابتکار شن‌جن» منتشر شد که از جامعه تجاری منطقه آسیا-اقیانوسیه دعوت می‌کند تا برای ساختن یک جامعه آسیا-اقیانوسیه با یکدیگر همکاری کنند. در مجموع، ۷۵ دستاورد کلیدی در نشست‌ها و رویداد‌های مختلف در طول سال حاصل شد که در قالب دو سند با عناوین «فهرست نشست‌ها و رویداد‌های سال میزبانی» و «فهرست دستاورد‌های سال میزبانی» گردآوری و به صورت عمومی منتشر شده‌اند.

وزیر خارجه چین خاطرنشان کرد که طی روز‌های گذشته، با هدایت رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ و حمایت رهبران تمامی جوامع اقتصادی عضو، سندی با عنوان «چشم‌انداز شن‌جنِ رهبران اَپک» تدوین شد که رویکردی بلندپروازانه، عمل‌گرایانه و جامع دارد. این سند مهم‌ترین دستاورد «سال چینِ اَپک» محسوب می‌شود و نقطه عطفی تازه در همکاری‌های اَپک به شمار می‌آید. «چشم‌انداز شن‌جن» نیروی محرکه‌ای تازه برای ایجاد جامعه آسیا-اقیانوسیه فراهم می‌آورد و موجب پیشرفت‌های چشمگیری در شش حوزه کلیدی می‌شود.

وانگ یی ادامه داد: نخست آنکه، جهت‌گیری صحیح همکاری‌ها در منطقه آسیا-اقیانوسیه را تبیین می‌کند. دوم، چارچوب بنیادین متشکل از «چهار رکن و هشت پشتیبان» را برای جامعه آسیا-اقیانوسیه پی‌ریزی می‌کند. «چهار رکن» شامل اقتصاد و تجارت، اتصال، نوآوری و توسعه است. «هشت پشتیبان» نیز عبارتند از: منطقه تجارت آزاد آسیا-اقیانوسیه (FTAAP)، اتصال زیرساختیِ «سخت»، اتصال مقرراتیِ «نرم»، ارتباطات انسانی و همچنین اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوظهور، ظرفیت‌سازی و رشد پایدار. سوم، به توسعه «منطقه تجارت آزاد آسیا-اقیانوسیه» (FTAAP) شتابی تازه می‌بخشد. چهارم، همکاری‌ها در زمینه اتصال و پیوستگی را در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه ارتقا می‌دهد. پنجم، به تقویت رشدِ مبتنی بر نوآوری در این منطقه کمک می‌کند. ششم، بستری را برای اجرای عملی همکاری‌ها در منطقه آسیا-اقیانوسیه فراهم می‌آورد.

وانگ یی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره دیدار سه جانبه رهبران سه کشور، اظهار کرد که شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور چین، روسیه و ایالات متحده، دیداری با یکدیگر داشتند و در جریان آن، پیرامون مسائل مهم مرتبط با صلح، امنیت و ثبات جهانی به تبادل نظر عمیق پرداختند.

وی ادامه داد: این نخستین دیدار میان رهبران این سه کشور بود؛ رویدادی تاریخی و بسیار مهم که در تاریخ ثبت خواهد شد. چین، روسیه و ایالات متحده به عنوان قدرت‌های بزرگ جهانی و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت سنگینی در راستای ترویج صلح و امنیت جهانی بر عهده دارند. رهبران این سه کشور با تمرکز بر موضوعاتی همچون حفظ صلح جهانی و تقویت ثبات راهبردی در روابط میان قدرت‌های بزرگ، پیرامون تحولاتِ فضای بین‌المللیِ کنونی و چالش‌های گوناگون جهانی به بحث و گفت‌وگوی عمیق پرداختند. این رویداد پیامی مثبت به جهان مخابره کرد؛ رخدادی که از اهمیتی بسیار بالا و تأثیراتی گسترده برخوردار است.