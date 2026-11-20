\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u06cc\u0646\u0647\u0648\u0627\u060c \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f9 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0622\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.