جوان آنلاین: احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی، درباره بررسی جزئیات لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص وضعیت حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: بررسی تغییرات در سیستم کسورات بازنشستگی کارمندان دولت در کمیسیون اجتماعی انجام شده است.

وی درباره جزئیات لایحه مربوط به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این لایحه به معنای افزایش حقوق بازنشستگان در زمان حاضر نیست؛ بلکه شامل اضافه شدن دو آیتم جدید به فهرست موارد مشمول کسورات بازنشستگی است. پیش از این، پنج آیتم برای محاسبه کسورات بازنشستگی وجود داشت. با تصویب این لایحه، دو مورد جدید نیز از حقوق کارمندان دولت کسر شده و به صندوق بازنشستگی واریز می‌گردد که در زمان بازنشستگی، منجر به افزایش حقوق خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی درباره این دو مورد جدید بیان کرد: این ۲ آیتم شامل، حق مناطق کمتر توسعه‌یافته مناطق محروم و هم‌چنین مبالغ مربوط به اضافه‌کاری است.

بیگدلی اظهار کرد: بنابراین، از این پس کسورات مربوط به اضافه‌کاری و حق مناطق محروم نیز از حقوق کارمندان در زمان اشتغال کسر شده و در زمان بازنشستگی، بر اساس مقدار کسورات انجام‌شده، در حقوق بازنشستگی اعمال و به آنها پرداخت خواهد شد.

نماینده خدابنده در مجلس در این‌باره گفت: هدف دولت از لحاظ کردن حق مناطق محروم، تشویق و ترغیب افراد به ماندگاری در این مناطق است؛ هرچند این موضوع به عنوان یک امتیاز یا تشویق جزئی تلقی می‌شود و ممکن است به اهداف اصلی مورد نظر دست نیابد.