جوان آنلاین: به نقل از فاکس‌نیوز، منابع آگاه اعلام کردند «کریستن دیویس»، مسئول ارشد اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، به‌صورت موقت مسئولیت مدیریت ملی امنیت سایبری این کشور را برعهده خواهد گرفت.

به گزارش مهر، در همین ارتباط، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا نیز با استقبال از انتصاب دیویس اعلام کرد: واشنگتن مشتاق همکاری با مدیر جدید امنیت سایبری برای تقویت توان دفاع سایبری این کشور است.

دیویس پیش از این مسئولیت مدیریت ارشد اطلاعات وزارت دفاع آمریکا را برعهده داشت و در حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت سامانه‌های دیجیتال و امنیت سایبری فعالیت می‌کرد.

این تغییر مدیریتی پس از خروج «شان کرنکراس»، مدیر پیشین امنیت سایبری آمریکا، از سمت خود صورت می‌گیرد.

گزارش‌ها حاکی است کرنکراس پس از حدود یک سال فعالیت در این جایگاه از دولت ترامپ جدا شد.

کناره‌گیری کرنکراس در پی بروز مجموعه‌ای از اختلال‌های فنی در سامانه‌های حمل‌ونقل هوایی، خدمات مایکروسافت، شبکه بانکی و سامانه ارتباطی آژانس امنیت ملی آمریکا صورت گرفت؛ هرچند مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند شواهدی از ارتباط این اختلال‌ها با یک حمله سایبری هماهنگ وجود ندارد.