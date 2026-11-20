بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه و خبرنگاران و عکاسان از ۳۰ رسانه سراسری و محلی، صبح امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در استان مازندران آغاز به کار کرد. این تور در ادامه سیاست‌های اطلاع‌رسانی و تعامل مستمر دستگاه قضا با اصحاب رسانه برگزار می‌شود و خبرنگاران در قالب آن از بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استان مازندران بازدید کرده و با مسئولان قضایی و مدیران استانی گفت‌و‌گو خواهند کرد. تبیین اقدامات و معرفی دستاورد‌های دستگاه قضایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، توسعه تعامل رسانه‌ها با قوه قضاییه و ارائه تصویری دقیق و مستند از عملکرد این دستگاه از مهم‌ترین اهداف این تور رسانه‌ای است.