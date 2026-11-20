وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن، با لحنی کنایه‌آمیز نوشت که نمی‌دانست سفیر اسرائیل فرمانده کل نیرو‌های مسلح آمریکا است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اظهارات یحیئیل لایتر، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن، واکنش نشان داد.

عراقچی در این پیام نوشت: «ما نمی‌دانستیم سفیر اسرائیل در واشنگتن، فرمانده کل نیرو‌های نظامی ایالات متحده است.»

این واکنش در پی انتشار اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با شبکه آمریکایی نیوزمکس مطرح شد؛ جایی که لایتر مدعی شد: «وقتی ایران شکست بخورد، سربازان آمریکایی را به خانواده‌هایشان بازمی‌گردانید.»

این اظهارات که در برنامه‌ای با عنوان «گزارش ملی» در شبکه نیوزمکس و در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ مطرح شده، بار دیگر موضوع نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی در جهت‌دهی به سیاست‌های نظامی آمریکا در قبال ایران را به کانون توجه کشانده است.