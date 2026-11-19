جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دولت عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، دستورالعمل‌هایی درباره نحوه فعالیت قرارگاه فرماندهی و کنترل در منطقه جرف‌النصر صادر کرد.

به گزارش مهر، بر اساس بیانیه دولت عراق، این دستورالعمل‌ها شامل تسریع در بازگشایی همه جاده‌های مسدود شده در ناحیه جرف‌النصر است و شامل جلوگیری از هرگونه تجاوز یا تعرض به حقوق عمومی و خصوصی خواهد بود.

این بیانیه تأکید کرد: ارتش و نیرو‌های امنیتی، مطابق قانون اساسی و قوانین کشور، اقتدار دولت را در سراسر خاک عراق اعمال خواهند کرد.

دولت عراق پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس دستور فرمانده کل نیرو‌های مسلح این کشور، «قرارگاه فرماندهی و کنترل» در منطقه جرف‌النصر تشکیل شد.

بر اساس بیانیه دولت عراق، این قرارگاه شامل یک تیپ از ارتش عراق، یک تیپ از پلیس فدرال و دو تیپ از نیرو‌های حشدالشعبی خواهد بود.

دولت عراق تأکید کرد که قرارگاه فرماندهی در جرف‌النصر، مسئولیت فرماندهی و کنترل همه یگان‌های امنیتی وابسته را بر عهده خواهد داشت.