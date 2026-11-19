وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این یک ساله اخیر اتفاق سخت میناب را داریم که معتقدم سوگ میناب فراموش‌شدنی نیست، این فاجعه می‌توانست بسیار غم‌انگیزتر باشد، چون می‌دانیم که این مدرسه بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز داشت.

جوان آنلاین: سیدعباس صالحی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در آیین اختتامیه جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» اظهار کرد: سازمان ملل متحد روز ۲۰ نوامبر را با این نگاه که حقوق کودکان؛ معیشت، تغذیه، سلامت، آموزش و امنیت مورد توجه قرار بگیرد، به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری کرد. آنچه که امروز می‌بینیم کارنامه خوبی برای انسان و جهان نیست.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته از بیش از ۷۰ هزار شهید غزه، ۲۲ هزار دانش‌آموز شهید شدند، ۶۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و ۶۲ هزار کودک یتیم و ۶۵۰ هزار کودک در معرض خطر در غزه وجود دارد.

صالحی درباره مدرسه میناب گفت: نخست اینکه مدرسه هدف قرار گرفت، مدرسه از نکات و اماکن امن جهان است و دیگر اینکه دو دبستان بود. اگر پس از آن اتفاق موشک باران و حمله به ایران مدیران مدرسه اعلام تعطیلی نمی‌کردند امروز ۴۰۰ گل پرپر بر زمین مانده داشتیم. حمله به این مدرسه با یک موشک نبود بلکه با سه موشک بود.

سوگ کودکان میناب، فاجعه‌ای که باید با دادخواهی ملت ایران پیگیری شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فاجعه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب سندی برای مظلومیت کودکان ایران و مایه درد و خشم خانواده‌هاست که باید با دادخواهی ملت ایران پیگیری شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۰ هزار نفر از مردم فلسطین بر اثر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که ۲۲ هزار نفر از آنها دانش آموز بودند و در یکسال اخیر با سوگ فراموش نشدنی میناب مواجه شدیم. اکنون ۶۵۰ هزار کودک فلسطینی دیگر همچنان در معرض خطر هستند.

وی با بیان اینکه ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه که یک مکان امن است به شهادت رسیدند، تصریح کرد: پس از موشک‌باران اول مدیر و معلمان به والدین دانش‌آموزان اعلام کردند زودتر دنبال فرزندان خود بیایند، چون بعد از موشک اول دو موشک دیگر شلیک کرد وگرنه همه دانش‌آموزان این مدرسه به شهادت می‌رسیدند و ۴۰۰ تن گل بر زمین افتاده داشتیم.

صالحی اضافه کرد: دشمنان نخست کوشیدند خود را تبرئه کنند، اما وقتی نتوانستند گفتند گزارش آن را دنبال و نتیجه را منتشر می‌کنیم، اما این را انجام نداند. عدم انتشار گزارش‌های صحیح، سوگ میناب به سندی برای مظلومیت کودکان و مایه دادخواهی ملت ایران تبدیل شد.

وی درباره ایده برگزاری این جشنواره گفت: دوستان ما با الهام از این رویداد و با هدف تجلی صدای کودکان، ایده جشنواره داستان ۶ کلمه‌ای را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: داستان‌های کوتاه، به‌دلیل ماهیت ماندنی و قابل انتشار خود، می‌توانند نوای کودکان را به گوش جهانیان برسانند، هرچند این سوگ همواره در یاد‌ها باقی خواهد ماند.

سوگ میناب شناسنامه ددمنشی تجاوزکاران به ایران است

صالحی افزود: سوگ میناب شناسنامه ددمنشی تجاوزکاران به ایران عزیز، سندی از معصومیت کودکان مظلوم میناب و درد و خشم والدین و دادخواهی ملت مظلوم ایران است.

وی درباره انتشار فراخوان جایزه بین‌المللی داستان ۶ کلمه‌ای میناب در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: این موضوع مورد استقبال قرار گرفت. این ایده از جهاتی جذاب است؛ نخست اینکه داستان ۶ کلمه‌ای، کوتاه، به اندازه کودکان و البته کودکانی که کوتاه‌تر شدند. لطیف است به لطافت کودکان، خیال برانگیز است به قدرت تخیل کودکان، به خاطر ماندنی است، چون سخنان کودکان. قابل اشاعه است، چون نوای کودکان. بخشی از این رویا محقق شده و هنوز داستان میناب ادامه دارد.

«نوشتیم، پاک کنم، همه پاک شدند»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از آثار این جایزه؛ «نوشتید، پاک کنم، همه پاک شدند» سر کلاس‌هایمان از این چیز‌ها نوشتیم، شنیدیم و نوشتیم. «تابوت سبک بود. کمر پدر خمید». «عروسکش را پنهان کرد. بمباران دوباره آغاز شد»

وی ادامه داد: کودکانی که در یک همزادپنداری عروسک‌های خود را به اندازه خودشان دوست دارند، تلاش می‌کنند از آن محافظت کنند تصویرسازی از این اتفاق که بعد از یک ناامنی عروسکش را در پناه خود می‌آورد و بعد دوباره بمباران آغاز می‌شود. «همه را شمردند. هیچ کس کامل نبود». همه داستان‌هایی هستند کوتاه، اما به بلندی رمان‌های پرجلد و دراز دامن؛ و داستانی دیگر؛ «ثبت‌نام آغاز شد مدرسه‌ای در آسمان» یادشان گرامی.

در پایان این مراسم به ۲۰ نفر از برگزیدگان تندیس و هدایای نقدی اهدا شد.