جوان آنلاین: کمیسیون اروپا هدف یک حمله سایبری بزرگ قرار گرفته است، اما هنوز مشخص نیست چه کسی پشت این ماجرا است و آیا داده‌های حساس کارکنان به سرقت رفته است یا خیر.

به گزارش ایسنا، دسترسی مقامات کمیسیون اروپا به «Sysper» پلتفرم داخلی منابع انسانیشان به مدت چند روز قطع شده بود، آنها در این پلتفرم اطلاعات حقوق و دستمزد را بررسی کرده، برای مرخصی‌های تفریحی و استعلاجی درخواست می‌دهند، ساعات کاری خود را ثبت می‌کنند و در دوره‌های آموزشی نام‌نویسی می‌کنند.

در این رابطه «توماس رنیه» سخنگوی کمیسیون اروپا در امور دیجیتال امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «تحقیقات همچنان ادامه دارد، ما بر اساس یافته‌هایی که به دست می‌آیند، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم، هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر نشت اطلاعاتی که کل کارکنان کمیسیون را تحت تأثیر قرار داده باشد، مشاهده نکرده‌ایم.»

رنیه در ادامه گفت: این حمله با استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی که به صورت عمومی در دسترس است، انجام شده است، این حمله نخستین بار در ۲۲ اکتبر شناسایی و در همان روز تایید شد، همچنین، کمیسیون هیچ‌گونه درخواستی مبنی بر باج‌خواهی (باج‌افزار) دریافت نکرده است.