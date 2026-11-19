دبیرکل گردان‌های حزب‌الله با فرمانده نیروی قدس سپاه، دبیرکل سازمان بدر و رئیس هیئت حشد شعبی دیدار و درباره تحولات منطقه جرف النصر رایزنی کرد.

جوان آنلاین: مدیر دفتر شبکه تلویزیونی المیادین در بغداد اعلام کرد که «ابوحسین الحمیداوی» دبیرکل گردان‌های حزب‌الله با سردار «اسماعیل قاآنی» فرمانده نیروی قدس سپاه، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر و «فالح الفیاض» رئیس هیئت حشد شعبی دیدار کرد.

خبرنگار المیادین ضمن اعلام این خبر افزود که در این دیدار درباره بحران جرف النصر رایزنی و نتایج آن خوب توصیف شد.

این دیدار در حالی انجام شده است که دولت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس دستور فرمانده کل نیرو‌های مسلح این کشور، «قرارگاه فرماندهی و کنترل» در منطقه جرف‌النصر تشکیل شد.

بر اساس بیانیه دولت عراق، این قرارگاه شامل یک تیپ از ارتش عراق، یک تیپ از پلیس فدرال و دو تیپ از نیرو‌های حشدالشعبی خواهد بود.

دولت عراق تأکید کرد که قرارگاه فرماندهی در جرف‌النصر، مسئولیت فرماندهی و کنترل همه یگان‌های امنیتی وابسته را بر عهده خواهد داشت.