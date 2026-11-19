رئیس‌جمهور روسیه پس از پایان نشست سه جانبه با همتایان آمریکایی و چینی تأکید کرد که گفت‌و‌گو‌ها در این نشست بسیار صریح و مفید بود و به شرکت‌کنندگان کمک کرد تا یکدیگر را بهتر درک کنند.

جوان آنلاین: به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری پس از نشس سه جانبه با همتایان آمریکایی و چینی در حاشیه اجلاس اپک گفت: گفت‌و‌گو در نشست سه‌جانبه بسیار صریح بود و به شرکت‌کنندگان کمک کرد تا یکدیگر را بهتر درک کنند.

به گزارش مهر، پوتین با بیان اینکه «دیدار با ترامپ و شی جین پینگ صفحه‌ای در تاریخ دیپلماسی است»، افزود: در جریان نشست سه‌جانبه، درباره مسائل امنیتی در گسترده‌ترین مفهوم آن گفت‌و‌گو کردیم و نتایج اجلاس اپک در شنژن مثبت است. درباره جلوگیری ازگسترش سلاح‌های هسته‌ای با ترامپ و شی جین پینگ گفت‌و‌گو کردم.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: امیدواریم فضای مثبت برای احیای روابط میان روسیه و آمریکا ادامه یابد. انتظار نداشتیم گفت‌و‌گو در نشست سه جانبه تا این اندازه آزادانه و راحت باشد، اما رئیس‌جمهور چین توانست شرایط لازم را فراهم کند.

وی ادامه داد: قالب نشست‌های سران روسیه، چین و آمریکا موفقیت‌آمیز بود و در زمان مناسبی برگزار شد. فعالیت سازمان ملل باید با واقعیت‌های امروز سازگار شود. امنیت بین‌المللی امروز تا حد زیادی به روسیه، چین و آمریکا وابسته است. با ترامپ درباره احتمال سفر به آمریکا برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ گفت‌و‌گو کردیم. اطمینان دارم که ترامپ به احیای روابط میان روسیه و آمریکا و حل‌وفصل مناقشه اوکراین متعهد است.

پوتین با اشاره به تحولات اوکراین هم گفت: اوکراین و اروپا هنوز برای دادن امتیاز به منظور حل و فصل مناقشه آماده نیستند. روسیه در پی دستیابی به صلحی بلندمدت در اوکراین است و به آینده می‌نگرد. کی‌یف هیچ انگیزه‌ای برای موافقت با توقف درگیری‌ها و پذیرش شروط صلح ندارد، زیرا در این صورت کمک‌های مالی را از دست خواهد داد.

رئیس جمهور روسیه با تأکید بر اینکه کشورش همواره به حملات دشمنان خود پاسخ می‌دهد، هشدار داد: پس از حمله به پل کریمه، دیگر هیچ زمینه‌ای برای توافق وجود ندارد. به نظام کی‌یف پاسخ خواهیم داد و این پاسخ بسیار شدیدتر و دردناک‌تر از اقداماتی خواهد بود که نظام اوکراین انجام داده است.